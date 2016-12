De dämpade ångesten - helvetesåret 2016

Det verkar bara vara jag som har insett det, men det är likafullt sant:

Jim James från My Morning Jacket gjorde årets album med ”Eternally even”.

Eller, nä, egentligen är Beyoncés ”Lemonade” förmodligen 2016 års verkliga praktverk, men jag har bara hört fragment och eftersom jag inte längre är musikskribent per se behöver jag inte ta hänsyn till den sortens förment objektiva sanningar utan kan i stället lugnt ägna mig åt de album som råkat beröra mig mest personligen.

Och bland dem är det framför allt Jim James andra soloalbum som står ut. Storslaget och drömskt – men med melodier från himlen och ett djupt besjälat, The Band-besläktat sväng.

Fantastiskt, faktiskt.

Här följer alla mina små årslistor.

ÅRETS ALBUM

1. Jim James - ”Eternally even”, 2. Lori Mc­Kenna - ”The bird & The rifle ”, 3. John Prine - ”For better or worse”, 4. Conor Oberst - ”Ruminations”, 5. Leonard Cohen - ”You want it darker”, 6. Rolling Stones - ”Blue & lonesome”, 7. Chatham County Line - ”Autumn”, 8. David Bowie - ”Blackstar”, 9. Mary Chapin Carpenter - ”The things that we are made of”, 10. Andreas Mattsson - ”Solnedgången”, 11. PJ Harvey - ”The Hope Six demolition project”, 12. A Tribe Called Quest - ”We got it from here …”, 13. Anders Osborne - ”Flower box”, 14. Teenage Fanclub - ”Here”, 15. Aaron Neville - ”Apache”.

ÅRETS FILMER

1. ”Hell or high water”, 2. ”Moonlight”, 3. ”Jackie”, 4. ”Manchester by the sea”, 5. ”Arrival”, 6. ”The accountant”, 7. ”Miles ahead”, 8. ”Sully”, 9. ”Djungelboken”, 10. ”The nice guys”, 11. ”Weiner”.

ÅRETS TV

1. ”The night of”, 2. ”Quarry”, 3. ”Billions”, 4. ”Roadies”, 5. ”American crime story: The people vs O J Simpson”, 6. ”Bosch”, 7. ”Divorce”, 8. ”Ray Donovan”, 9. ”Narcos”, 10. ”Goliath”.

Några andra saker som dämpade ångesten ett år när det mesta – inte minst presidentvalet här borta – gick åt helvete och fler hjältar än någon kunde stå ut med lämnade oss:

Håkan på på Gramercy Theatre i New York, Springsteen -biografin, Lake Tahoe, Pittsburgh Penguins playoff-hockey, Burberry-sneakers, Michelle Obama , Dave Alvins ”Black rose of Texas”, Congress Hotel i Tucson, Leksand- Modo, David Remnick , Hult’s i Los Gatos, Freddie Kings ”Going down”, Clear Lake i Iowa, Daniel på O’Leary’s på Avenyn, Bill Beverly - romanen ”Dodgers”, Sunset Marquis, Lisa Dahlqvist , West Wing-tour med F&F, Craps på En­core, Charleston, Steady Clothing, The Keg i Toronto, Even Steven, Nobelpriset i litteratur, Seamless, Dusty Springfield , Chicago Cubs, Lubbock.

Orsak till extas

■ ■ Rolling Stones - ”Blue & lone­some” (cd)

Absurt att de kan vara så bra 2016.

■ ■ ”Hip-hop evolution” (dokumentär, Netflix)

Årets musik­dokumentär.

■ ■ Natalie Portman (skådespelerska)

Grattis till ytter­ligare en Oscar, för den sensationella insatsen i ”Jackie”.