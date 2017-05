Vinnare av Eurovision song contest 2017

Sveriges Robin Bengtsson kom femma.

Och Portugal krossade allt motstånd.

Salvador Sobral trotsade sin allvarliga hjärtsjukdom och vann Eurovision song contest 2017.





1. Portugal 758 poäng

Låt: Amar Pelos dois

Artist: Salvador Sobral

2. Bulgarien 615 poäng

Låt: Beautiful mess

Artist: Kristian Kostov

3. Moldavien 374 poäng

Låt: Hey mamma

Artist: Sunstroke project

4. Belgien 363 poäng

Låt: City lights

Artist: Blanche

5. Sverige 344 poäng

Låt: I can’t go on

Artist: Robin Bengtsson

6. Italien 334 poäng

Låt: Occidentali’s karma

Artist: Franceco Gabbani

7. Rumänien 282 poäng

Låt: Yodel it!

Artist: Ilinca & Alex Florea

8. Ungern 200 poäng

Låt: Origo

Artist: Joci Pápal

9. Australien 173 poäng

Låt: Don’t come easy

Artist: Isaiah

10. Norge 158 poäng

Låt: Grab the moment

Artist: JOWST

11. Nederländerna 150 poäng

Låt: Lights and shadows

Artist: OG3NE

12. Frankrike 135 poäng

Låt: Requiem

Artist: Alma

13. Kroatien 128 poäng

Låt: My friend

Artist: Jacques Houdek

14. Azerbajdzjan 120 poäng

Låt: Skeletons

Artist: Dihaj

15. Storbritannien 111 poäng

Låt : Never give up on you

Artist: Lucie Jones

16. Österrike 93 poäng

Låt: Nathan Trent

Artist: Running on air

17. Vitryssland 83 poäng

Låt: Story of my life

Artist: Naviband

18. Armenien 79 poäng

Låt : Fly with me

Artist : Artsvik

19. Grekland 77 poäng

Låt: This is love

Artist: Demy

20. Danmark 77 poäng

Låt: Where I am

Artist: Anja

21. Cypern 68 poäng

Låt: Gravity

Artist: Hovig

22. Polen 64 poäng

Låt: Flashlight

Artist: Kasia Mos

23. Israel 39 poäng

Låt: I feel alive

Artist : Imri

24. Ukraina 36 poäng

Låt: Time

Artist: O.Torvald

25. Tyskland 6 poäng

Låt: Perfect life

Artist: Levina

26. Spanien 5 poäng

Låt: Do it for your lover

Artist: Manel Navarro