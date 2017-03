Rysk tv-kanal vägrar satellitframträdande

Rysslands tävlande Julia Samojlova.

EBU ger Ryssland möjligheten att delta i Eurovision via satellit. Det skulle i så fall kringgå Ukrainas beslut att belägga Rysslands tävlande Julia Samojlova med inreseförbud.

Men Rysslands största tv-kanal vägrar ställa upp på vad som kallas för ett "udda" förslag.

Den europeiska radio- och tv-unionen EBU, som arrangerar Eurovision, vill skriva historia. Det har aldrig hänt tidigare att ett bidrag som inte är på plats i värdlandet har tillåtits att delta, men Ukrainas beslut att stoppa Julia Samojlova har lett till ett kreativt förslag från arrangörens sida.

"Vi fortsätter vår dialog med de ukrainska myndigheterna, med ambitionen att alla artister ska kunna uppträda i Kiev – vilket är vårt föredragna alternativ. Det är nödvändigt att Eurovision Song Contest förblir opåverkat av politik och liknande. På grund av omständigheterna kring Julia Samojlovas inreseförbud har vi känt oss nödgade att hitta en lösning som kringgår sådana frågor", säger Jon Ola Sand, EBU-chef för Eurovision, i ett pressmeddelande.

Erbjudandet att delta via satellit gäller både semifinalen och finalen.

"Vägrar gå med på det"

Men förslaget har inte tagits emot väl i Ryssland . Landets största tv-kanal Pervyj Kanal sågar EBU:s propå.

"Vi anser att erbjudandet är udda och vägrar gå med på det, eftersom det går rakt emot själva kärnan i arrangemanget. Reglerna säger tydligt att bidragen ska framföras live på scen", uppger kanalen i ett pressmeddelande.

Pervyj Kanal tycker även att EBU inte ska uppfinna nya regler för Rysslands del.

"Vi anser att EBU är förmögna att arrangera tävlingen i enlighet med sitt eget regelverk."

Ukrainas beslut att stoppa Ryssland från Eurovision Song Contest i Kiev väckte även upprörda känslor i Kreml.

– Beslutet är fullständigt orättvist och olyckligt, säger president Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov.

Kreml uppmanar Kiev att ompröva beslutet om inreseförbud för Samojlova. Hon skulle ha tävlat för Ryssland i Eurovision Song Contest i Ukraina i maj, men har stoppats av värdlandet från att medverka.

"Flame is burning"

Så sent som i förra veckan blev det klart att Ryssland skulle delta i tävlingen, trots tidigare spekulationer om en bojkott på grund av det politiska läget mellan Ryssland och Ukraina. Dagen innan anmälningstiden löpte ut skickade Ryssland dock in bidraget "Flame is burning", som sjungs av Samojlova.

Men i går kom beskedet från den ukrainska säkerhetstjänsten SBU att Samojlova stoppas, eftersom hon tidigare har uppträtt på Krim som Ryssland har annekterat. Det var 2015 som Samojlova deltog i konserten, alltså efter annekteringen, och enligt SBU besökte hon Krim på ett olagligt sätt eftersom hon flögs in direkt via Ryssland.