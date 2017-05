Måns Zelmerlöw berättar om kärleken

KIEV. Det blev ingen svensk seger i Eurovision song contest.

Men Måns Zelmerlöw öppnar ändå för att leda världens största underhållningsprogram igen.

– Det ska mycket till för att jag ska säga nej, säger Måns Zelmerlöw.

I en stor intervju med Nöjesbladet berättar han om sommarturnén, brittiska Eurovision-planer, sin nya kärlek – och att plötsligt bli bonuspappa.

– I fucking love you!

Måns Zelmerlöw , 30, ropar det från scenen efter att precis ha sjungit sin Eurovision-vinnare ”Heroes” under en hemlig spelning på Euroclub i Kiev . Fansen är som tokiga och Måns behöver hjälp av en säkerhetsvakt för att ta sig fram genom publiken.

Måns Zelmerlöw på den officiella nattklubben Euroclub i Kiev Foto: Robin Lorentz-Allard

En ung kille från Rumänien lyfter upp tröjan och visar en tatuering på magen – streckgubben från ”Heroes”.

Han är så till sig att han skakar när han plockar fram mobilen och Måns blir den som får ta selfien åt honom.

– Det är den sjätte eller sjunde jag ser, ett fan som har tatuerat in den flygande streckgubben nånstans på kroppen. Det är så gulligt så det finns inte. Jag fick mycket den kommentaren efter ”Heroes” att det var många som kände igen sig i historien som jag berättade på scen, säger Måns efteråt.

Hyllas

Han har hyllats av svenska tv-tittare för sin insats som Eurovision-kommentator tillsammans med manusförfattare Edward af Sillén , 34. Och under veckan har Måns knappt kunnat ta ett steg i Kiev utan att Eurovision-fans kommer fram och vill ta bilder.

Du är en superstjärna här. Känns det konstigt?

– Vad ska jag svara på det? säger han och skrattar.

– Det har gått så pass bra efter Eurovision att jag är en av få Eurovision-vinnare som har lyckats bygga nånting mer efteråt. Sen tror jag också att en anledning till att jag är omtyckt är att jag aldrig har tagit avstånd från Eurovision utan fortsatt att vara med en del.

På engelsk radio

Han har precis avslutat en kortare turné i Europa, med spelningar i bland annat Amsterdam, Warsawa, Paris och London.

Men på Spotify är senaste singeln Eurovision-relaterat. Humorlåten ”Love love peace peace” som han gjorde tillsammans med Petra Mede på scenen under förra årets Eurovision släpptes förra veckan.

– Som tur är är det inte den som Radio 2 i Storbritannien har plockat upp nu. Det är ”Hanging on to nothing” så det känns som att det finns ett visst mått av seriositet kvar i mitt artisteri, säger han och skrattar.

I Polen är det låten ”Glorious” som går varm och i Frankrike är det en fransk version av ”Hanging on to nothing”. Där ligger också fortfarande den franska versionen av ”Should’ve gone home” bland de 20 mest spelade låtarna på radio.

Flyttat till Storbritannien

I sommar väntar en kortare turné i Sverige.

– Vi gör bara sex spelningar. Jag har turnerat i Sverige varje sommar de senaste åren så nu kände vi att jag gör bara några få nedslag och sen så satsar vi på att göra nån form av mindre klubbturné till hösten. I Sverige, men också förhoppningsvis i Polen och England, säger han.

England är också Måns nya hemland, åtminstone tillfälligt. Sedan januari bor han i ett hyrt litet hus strax utanför London, där han inrett en studio för att spela in ny musik.

– Just nu känns det inte som jag bor nånstans, jag är borta hela tiden så det har varit skönt att kunna fokusera på att bara skriva när jag är där. Tanken är att jag bor i England och skriver nästa platta under ett år och känner lite på det. Sen får jag se om det är för mig, men jag trivs jättebra.

”Störtförälskad”

Men det är inte bara studion som lockar i Storbritannien. Där finns också Måns Zelmerlöws flickvän, den brittiska skådespelerskan Ciara Janson , 30. Måns tystnar när Nöjesbladet frågar om den nya kärleken.

Hur träffades ni?

– På ett bröllop.

Så ni har gemensamma vänner?

– Hmm, nej.

Det märks att han inte är riktigt bekväm med att prata om henne. Och samtidigt kär upp över öronen. Han säger ändå att de inte bor i hop i England.

Vad kan du berätta då?

– Vi träffades på ett bröllop förra sommaren. Och hon var väldigt ointresserad till en början.

Det gör väl dig lite extra intresserad, när du måste jobba för det?

– Japp, jag var helt … ja det är klart, jag blev störtförälskad direkt.

Bonuspappa: ”farbror Måns”

Ciara Janson har också en 3-årig son.

Innebär det att du blivit någon form av bonuspappa?

– Ja, det är väl rätt så naturligt när ens flickvän har barn. Det är väldigt kul.

”Pappa Måns”?

– Det är nog mer ”farbror Måns” som är oerhört rolig att spela fotboll och sporta och dansa med.

Var det för Ciaras skull som du flyttade till England?

– Jag hade en ide att jag skulle bo någon annanstans för att skriva nästa platta. Jag funderade över Berlin, Paris eller London. Det är väldigt skönt att kunna vara en officiell person när jag vill och sen kunna stänga dörren om det.

För att du blir anonymare i England?

– Jag blir jättemycket mer anonym i England. Visst, går jag i Soho blir jag igenkänd rätt mycket, men inte där jag bor. Det är väldigt många Eurovision-vänner i Soho, säger han och fnissar.

Var det ditt fina sätt att säga att Soho är Londons gaykvarter?

– Ja, så är det.

Han brister ut i skratt.

Vill hjälpa Storbritannien i Eurovision

Favoriten i årets tävling är Italiens Francesco Gabbani .

– Han är ju ett lyckopiller så det är så svårt att värja sig för Francesco.

Men inför nästa år skulle Måns vilja hjälpa sitt nya hemland till framgångar i Eurovision. Storbritannien har inte vunnit sedan 1997.

– Jag pratade lite med den brittiska producenten. Det hade varit roligt att göra nåt nu när jag ändå är i London. Vara lite delaktig i deras uttagning och se om man kan hjälpa dem på något sätt, säger han.

Och skulle Sverige stå som segrare i framtiden stänger han inte dörren för att återigen ställa sig på Eurovision-scenen som programledare. Så länge det åter blir med Petra Mede , 47, och med Edward af Silléns manus.

– Det är svårt att gå upp och försöka toppa det som vi gjorde. Vi var ju jättenöjda med det, men det är klart, vill Edward skriva och Petra är på så ska det mycket till för att jag ska säga nej, säger han.