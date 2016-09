Höll Björkman borta – för att inte röja hemligheten

Programledartrion smugglades in genom SVT:s bakdörrar och möten hölls på hemliga platser.

Hasse Andersson deltog i Melodifestivalen 2015 med låten "Guld och gröna skogar" som gick till final via andra chansen och slutade fyra i tävlingen. Sedan dess har han turnerat frekvent.

David Lindgren har blivit barnens stora favorit som programledare i Barnkanalens ”Supershowen” och har tagit sig till final de tre gånger han tävlat i Melodifestivalen tidigare, senast med ”We are your tomorrow” i förra årets tävling.

Årets Melodifestival hann knappt avslutas innan SVT kontaktade Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, 68, om att leda nästa års upplaga. Men den folkkära artisten tänkte säga nej.

– Jag fick frågan under senvåren men jag var tveksam. Jag hade planerat att varva ner efter det hektiska året, men jag tänkte om. Det är det finaste uppdrag man kan få, säger han.

Uppställningen fylldes sedan på med Clara Henry, 22, och David Lindgren, 34, under sommaren. Sedan dess har hemlighetsmakeriet varit stort kring produktionen. Trion har smugglats in genom SVT:s bakdörrar, och möten har hållits, även på kaféer.

– Vi har som vanligt gjort allt för att hålla det i den inre kretsen, man undviker de stora vattenhålen. Man tittar sig alltid en extra gång över axeln innan man säger något, säger projektledare Anette Helenius.

För att inte röja hemligheten hölls Christer Björkman borta.

– Jag har inte varit med i år, rent medialt är det min närvaro som ställer till det. Då blir det så uppenbart, säger han.

Kollapsade på scenen

SVT utlovar nya sidor av de tre profilerna, inte bara Hasse Andersson och David Lindgren, som båda tidigare gått till final i tävlingen. Clara Henry kommer dessutom sjunga för första gången i tv.

– Jag ska gå hos en sångpedagog i höst vilket jag tänkt göra själv ändå. Så jag ska lära mig sjunga och dansa, säger hon.

Efter förra årets succé med Gina Dirawi i täten är pressen extra stor på att leverera en toppshow även nästa år. Samtidigt har de manliga programledarna dragits med utmattning under det senaste året. Hasse ”Kvinnaböske” Andersson drabbades av en svår lunginflammation under sin turné och David Lindgren kollapsade på scenen mitt under musikalen ”Jersey boys” i oktober.

Krisåtgärden: rensat schemat

Nu har SVT vidtagit åtgärder för att skydda programledarnas hälsa.

– Nu har vi lagt oss vinn om att planera extra bra, säger Anette Helenius.

– Jag tycker om att pressa mig själv, men jag lärde av det där. Jag har blivit bättre på att säga nej, nu har jag låst kalendern för den här perioden och bokat av grejer i höst för att komma med fräscha batterier, säger han.

– Ja, det var tufft. Nu ska jag ha semester i tre veckor sen har jag en julföreställning. När det är gjort är det bara Mellon som gäller, det ska bli skönt att kunna ägna sig helt åt ett och samma projekt, säger Hasse Andersson.

Vill undvika ny Perrelliskandal

Förra året avslöjade Nöjesbladet att Charlotte Perrelli, som var tänkt programledare, hade en pågående reklamkampanj med Comviq. Då petades hon från jobbet. Inför nästa år har SVT tryckt extra på kravet att inte ha några kommerssiella sidoengagemang under programledartiden.

– Jag har lämnat över mina samarbeten till engagemangskontoret som får prata med företagen, så får de göra upp hur det ska skötas. Det är noga med sådana grejer, säger Hasse Andersson. LÄS OCKSÅ Klart: Trion som ska leda Mellon