Charlotte Perrellis krasch: ”Jag ville lägga av”

”Jag satt hemma och bölade och bölade”









Under våren ville Charlotte Perrelli lägga av med sin karriär.

Nu berättar hon om den tuffa tiden.

– Jag har suttit hemma och bölat och bölat, det har varit som terapi, säger hon.

Perrelli sjunger på svenska med låten ”Mitt liv” i 2017 års upplaga av Melodifestivalen.

– Jag tycker att det här är jättekul, för första gången på länge känner jag att jag har nåt att säga. En låt jag varit med och skrivit själv tillsammans med Lars Hägerlund , då blir det läskigare och en annan grej. Det blir väldigt läskigt. Man är med hela vägen och har jobbat med det här, men det känns jättespännande att visa upp det.

”Jag ville lägga av”

Hon berättar också att hon kraschade rejält i början av året, samma period då reklamfilmsskandalen briserade i samband med hennes planerade programledarskap för Melodifestivalen ihop med Gina Dirawi .

– Jag lessnade och ville nästan lägga av med musiken under våren och sommaren. Jag tyckte inte att det var kul längre, där hamnar man ibland, jag hittade en passion och tyckte inte att det var kul längre.

Hon övervägde att byta yrke.

– Jag tänkte: ska jag utbilda mig till nagelskulptris eller vad ska jag göra? Jag var över 40 och hade ingen passion för det jag höll på med längre.

”Jag har bölat och bölat”

Hon kom tillbaka genom att återvända till kärnan av musiken. Plötsligt hittade hon gnistan igen.

– Men så plockade jag fram gitarren och började skriva och spåna. Och skriva texter, jag har suttit hemma och bölat och bölat.

Känslokaoset har mynnat ut i ett kommande album.

– Det är självutlämnande, Anders (hennes make, reds anm) har inte orkat lyssna på det, det är så jobbigt. Det är så tunga grejer. Det är så självutlämnande. Det handlar om mitt liv. På en kort låt under tre minuter hinner man inte med så mycket, bara några rader. Hela albumet blir väldigt mycket.

Hon tror att de nya öppna texterna kan förvåna många.

– Jag tror att många kommer känna igen sig, men jag tror också att många kommer känna "var det så det var? Det förstod vi aldrig". Man får kanske svar på saker man ifrågasatt under årens lopp. Det här är jag, det är ingen sköld någonstans, take it or leave it . Jag står upp för det i dag.