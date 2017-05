Drake ägde Billboard-galan





Drake stal både showen och Adeles tidigare rekord och gick hem med sammanlagt 13 priser från den årliga Billboard-galan.

Tidigt i morse svensk tid hölls Billboard Music Awards i Las Vegas. Och galakvällen tillhörde Drake.

Den kanadensiske hiphop-stjärnan slog Adeles tidigare rekord på 12 priser från 2012 års gala och han plockade bland annat hem de tunga kategorierna årets artist, årets album och årets rappare, skriver Billboard .

Drake stod också för ett av kvällens mest uppmärksammade uppträdanden när han framförde låten "Gyalchester" mitt i den berömda Bellagio-fontänen.

Han verkar dessutom ha fixat en dejt med en av galans konferencierer Vanessa Hudgens . Drake flirtade med Hudgens i ett av sina tacktal och hon svarade senare med att fråga stjärnan om hon var bjuden till hans efterfest.

Artisten Cher hyllades både under och efter galan. 71-åringen hedrades med priset Billboard Icon Award och gjorde ett omtalat scenframträdande med sina "Believe" och "If I could turn back time".

Annars gick kvällens kanske mest rungande applåd till sångdivan Celine Dion, som sjöng sin powerballad "My heart will go on" 20 år efter premiären av filmen "Titanic".

FAKTA Vinnarna Billboard Music Awards-vinnare i urval: Årets artist: Drake Årets album: Drake: "Views" Årets låt: The Chainsmokers featuring Halsey: "Closer" Årets kvinnliga artist: Beyoncé Årets manliga artist: Drake Årets nykomling: Zayn Årets duo/grupp: Twenty One Pilots Årets liveartist: Beyoncé Läs mer

