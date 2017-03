Beskedet: Metallica kommer till Sverige

FAKTA

4 Sept, 2017 – Amsterdam, Holland – Ziggo Dome

6 Sept, 2017 – Amsterdam, Holland – Ziggo Dome

8 Sept, 2017 – Paris, Frankrike – AccorHotels Arena

10 Sept, 2017 – Paris, Frankrike – AccorHotels Arena

12 Sept, 2017 – Lyon, Frankrike – Halle Tony Garnier

14 Sept, 2017 – Köln Tyskland – Lanxess Arena

16 Sept, 2017 – Köln, Tyskland – Lanxess Arena

22 Okt, 2017 – London, England – The O2 Arena

24 Okt, 2017 – London, England – The O2 Arena

26 Okt, 2017 – Glasgow, Skottland – The SSE Hydro

28 Okt, 2017 – Manchester, England – Manchester Arena

30 Okt, 2017 – Birmingham, England – Genting Arena

1 Nov, 2017 – Antwerpen, Belgien – Sportpaleis

3 Nov, 2017 – Antwerpen, Belgien – Sportpaleis

1 Feb, 2018 – Lissabon, Portugal – MEO Arena

3 Feb, 2018 – Madrid, Spanien – Wizink Center

5 Feb, 2018 – Madrid, Spanien – Wizink Center

7 Feb, 2018 – Barcelona, Spanien – Palau Sant Jordi

10 Feb, 2018 – Turin, Italien – Pala Alpitour

12 Feb, 2018 – Bologna, Italien – Unipol Arena

14 Feb, 2018 – Bologna, Italien – Unipol Arena

16 Feb, 2018 – Mannheim, Tyskland – SAP Arena

27 Mars, 2018 – Herning, Danmark – Jyske Bank Boxen

29 Mars, 2018 – Hamburg, Tyskland – Barclaycard Arena

31 Mars, 2018 – Wien, Österrike – Wiener Stadthalle

2 April, 2018 – Prag, Tjeckien – O2 Arena

5 April, 2018 – Budapest, Ungern – Sports Arena

7 April, 2018 – Stuttgart, Tyskland – Schleyerhalle

9 April, 2018 – Stuttgart, Tyskland – Schleyerhalle

11 April, 2018 – Geneva, Schweiz – Palexpo

26 April, 2018 – Munich, Germany – Olympiahalle

28 April, 2018 – Krakow, Polen – Tauron Arena

30 April, 2018 – Leipzig, Tyskland – Leipzig Arena

2 Maj, 2018 – Oslo, Norge – Telenor Arena

5 Maj, 2018 – Stockholm, Sverige – Ericsson Globe

7 Maj, 2018 – Stockholm, Sverige – Ericsson Globe

9 Maj, 2018 – Helsingfors, Finland – Hartwall Arena

11 Maj, 2018 – Helsingfors, Finland – Hartwall Arena