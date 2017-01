Peter Sarstedt död 75 år gammal – efter neurologisk sjukdom

Peter Sarstedt. Foto: Bo Håkansson

Artisten Peter Sarstedt har dött 75 år gammal, skriver BBC .

Enligt familjen dog efter sex års kamp mot en neurologisk sjukdom.

Han är mannen bakom succéhitten ”Where do you go to my lovely?” som toppade singellistan i Storbritannien i början av 1969.

Nu har Peter Sarstedt dött 75 år gammal. Familjen bekräftar dödsfallet för BBC.

Han turnerade för sista gången 2010. Sedan 2013 levde han på ett äldreboende och diagnostiserades då med demens, ett av symtomen på den neurologiska sjukdomen progressiv supranukleär pares som han sedan diagnostiserades med 2015. Sjukdomen bryter ner kroppens rörelseförmåga och påverkar synen till det sämre.

Enligt ett uttalande från familjen var de samlade runt honom när han somnade in.

Sarstedt skrev 14 album under sin mer än 50 år långa karriär och släppte senaste skivan ”Restless heart” för tre år sedan.