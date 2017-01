Frisör stämmer Gwen Stefani för plagiat

Ilska efter frisyrfixet 1988





Gwen Stefanis frisör är arg.

Enligt honom har stjärnan stulit hans låt under en hårstyling 1988.

Han piffade visserligen till Gwen Stefanis kalufs. Men saxmannen Richard Morrill har fler strängar på sin lyra: han gör även musik.

”Snarlik”

Nu stämmer han stjärnan och medförfattaren Pharrell Williams för ”deras” låt ”Spark the fire” från 2014. Han menar nämligen att den är snarlik hans egen ”Who’s got my lightah” som han ska ha spelat för stjärnan när han stylade hennes hår 1988, skriver The Wrap.

Tog emot cd

Enligt Morrill sa Stefani att hon ”gillade” låten och tog emot en cd-skiva med den som ett av spåren, enligt sajten.

De har sökt både Williams och Stefani utan resultat.