Musikern J. Geils hittad död av polis

Artisten blev 71 år gammal – hittades livlös i sitt hem

J. Geils Band 1973, gitarristen och grundaren av bandet har nu dött 71 år gammal.

John Warren Geils från bandet J. Geils Band är död.

Gitarristen hittades av polis i sitt hem, och dödförklarades på platsen.

Han blev 71 år.

John Warren Geils har hittats död i sitt hem i Massachusetts av polis. De åkte till hans hem för att se om han mådde bra, men gitarristen hittades livlös och förklarades död på plats, rapporterar CNN.

J. Geils föddes i New York 1946 och växte upp i New Jersey. Han startade bandet The J.Geils Band, som var ett av USAs mest populära turnéband på 70-talet. Bandet nådde kommersiell framgång först på 80-talet då de släppte låtar som ”Centerfold”, ”Love stinks”, och ”Freeze-frame”.

Dödsfallet ska utredas som en rutinåtgärd, men den första undersökningen tyder på att J. Geils dog av naturliga orsaker.