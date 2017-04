Punkens gudfader som aldrig ger upp

Namn: James Newell Osterberg, Jr. Mer känd som: Iggy Pop. Ålder: 70. Yrke: Rock­ikon. Diskografi (ett urval): The Stooges (1969), Fun house (1970), Raw power (1973), The idiot (1977), Lust for life (1977), Blah-blah-blah (1986), American Caesar (1993), Post pop depression (2016). Filmer (ett urval): The color of money (1986), Cry-baby (1990), Coffee and cigarettes (2003), Song to song (2017). Kuriosa: Iggys pappa blev adopterad av en svensk-amerikansk familj och tog deras ­efternamn, Österberg. Aktuell: Fyller 70 år i dag.