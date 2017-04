Så bra var Bob Dylans spelning i Stockholm

+++

Things have changed

Dylan öppnar med låten han gjorde till filmen ”Wonder boys” för 17 år

sedan. Men versionen i kväll är softare och countryfolkigare.

+++

Don’t think twice, it’s all right

Tidig 60-talsklassiker som givetvis river ned igenkännande applåder.

Dylan gör den uppsluppet vid flygeln och får applåder även för ett

litet solo.

++++

Highway 61 revisited

Drivig, cool och tämligen originaltrogen version av megaklassikern.

Förutom att Dylan som vanligt drar och sliter i fraseringarna.

++++

Beyond here lies nothin'

Texmexigt febrig romantik från ”Together through life”, en av Dylans

starkaste skivor i modern tid.

+++

Full moon and empty arms

Kvällens första Sinatra-evergreen. Sångaren intar crooner-pose i

mitten av scenen och sjunger med så mycket croonerstämma den 75-åriga

rösten kan uppbringa, till lyhört, avskalat komp.

++++

High water (for Charley Patton)

Tillbaka vid flygeln tar blues-Bob plats på scen med sin hyllning till

deltablueslegenden från 30-talets Mississippi. Snyggt Texas-bluesig

behandling av bandet.

+++

Melancholy mood

Crooner-läget igen. Harmoniskt vispjazzigt Sinatra-nummer från höstens

album ”Fallen angels”.

++++

Duquesne whistle

Mer gammeldags jazzsväng, här signerat Dylan själv. Det var bland

annat den här som fick honom att snöa in på standards från förr.

Bandet får presentera sig rejält, inte minst Charlie Sexton excellerar

på gitarr.

++++

Love sick

”I’m sick of love, I wish I’d never met you”. Dylan bredbent i dämpat

ljus med ett av sina riktigt stora sentida nummer, suggestivt

återhållet inramat av bandet. Mäktigt.

++++

Tangled up in blue

Mer kärlek från den mörka sidan, en pärla från skilsmässoklassikern

”Blood on the tracks”. Dylan på både munspel och flygel.

+++

Pay in blood

Mer småkuslig noir-rock från ”Tempest”.

++++

Standing in the doorway

Makligt tassande mörker från ” Time out of mind”. Intimt och starkt.

++++

Scarlet town

Dylan bygger olycksbådande folkstämningar med banjo och akustiska gitarrer.

++++

I could have told you

Kvällens enda nummer från nya albumet ”Triplicate”. Tror rent av

Frankie Boy hade varit stolt över sånginsatsen.

+++

Desolation Row

Vad hade Ulf Lundell och Tomas Andersson Wij varit utan den här?

Bandet gör den i en förtätat plockande version med Bob vid flygeln.

++++

Soon after midnight

Vackert pedal steel-skimrande ballad som flirtar oblygt med gamla ”Blue moon”.

++

All or nothing at all

Det händer att man jämför Dylans tolkningar med Sinatras kända

versioner och i den här blir det inte till Bobs fördel. Kul dock att

se honom dansa lite.

+++

Long and wasted years

Den här ”Tempest”-balladen gillar han att spela, Bob. Men jag har hört

den mer laddad.

++++

Autumn leaves

Graciös minimalism i en egentligen alldeles för söndertolkad Yves

Montand-standard. Och som han sjunger, Bob, när han verkligen vill.

Extranummer:

+++

Blowin' in the wind

”Blowin’ in the wheeaah...”. Man får tillåta Dylan att leka lite med

sin mest slitna låt. I kväll är den en bekvämt lunkade countryblues

med spröd fiol.