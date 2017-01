Brolle gör comeback med ny show











I höst gör ”Brolle” comeback i ny show på Göta Lejon.

Nu har han rest till Elvis hemtrakter i Memphis för att göra research inför showen – och för att spela in ny singel.

– Varje vaken minut här är inspirerande på något skönt vis, säger han.

Brolle befinner sig just nu på USA -resa för att göra research inför sin kommande show ”Elvis, Cash, The Killer and me”, som har premiär på Göta Lejon den 9 september.

– Jag fick frågan om showen för fyra år sedan, och den har legat och grott. Jag har inte känt 100 procent för det, men nu har det vuxit fram och jag tror att allt har sin tid. För min del känns det helt rätt nu, säger Brolle.

Som titeln antyder handlar den om Elvis Presley , Johnny Cash och Jerry Lee Lewis – och Brolles egen relation till rocklegenderna. Det blir en show med mycket dramatik och innehåller en blandning mellan deras låtar, men också Brolles egna. De är hans största inspirationskälla musikmässigt.

– Alla är lantisar i grund och botten, och jag kan relatera till det och tycker att det känns skönt på något vis, säger han.

Den 35-årige ”Playing with Fire”-sångaren har varit ifrån rampljuset i några år, utöver folkparksturnéerna han genomfört de senaste fem somrarna. I Memphis gör Brolle nu research för den kommande showen, som han hoppas blir en succé. Sambon Petra och sonen Lee , 5, fick stanna på hemmaplan i Skellefteå, men med sig på resan tog han pappan Kjell.

– Han är en bidragande orsak till att jag sitter här och han är influensen till att jag lyssnar på den här musiken.

Under resan ska Brolle, förutom att göra research inför showen, genomföra sin första spelning någonsin i USA. Han spelar även in delar av sin kommande singel i den kända ”Sun-studion”, där flera av hans stora idoler har skapat sitt material. Nya singeln får samma titel som Göta Lejon-showen och kommer förekomma i den.

– Jag har fått en nytändning av den kommande showen. Det har varit en dröm att spela in i ”Sun-studion”, så det känns väldigt roligt. Väldigt unikt och speciellt. Instrumenten och mickarna finns kvar. Det ser exakt ut som förr, säger Brolle.

I nuläget har Brolle inga planer på att satsa på en karriär i USA. Han har för mycket på hemmaplan i Skellefteå med jobb och ett stadgat liv med familj och barn. Tidigare fanns planer på att utöka familjen men tiden till det finns i nuläget inte. Både han och sambon har mycket jobb framöver. Men det är inte enda anledningen.

– Min grabb Lee vill inte ha några syskon och det är han som bestämmer, säger Brolle.