Artisten Katy Perry är i Sverige.

Under onsdagen befann hos sig på Grand Hotel i Stockholm.

Där umgicks hon bland annat med Clara Henry och Gry Forssell.

Världsstjärnan Katy Perry är i Sverige. Under onsdagen befann hon sig på Grand Hotel där hon träffade flera svenska profiler. Däribland youtube-profilen Clara Henry och radioprogramledaren Gry Forssell .

– När du möter pressen i Sverige behöver du en paus ibland för att äta en svensk fisk, säger Katy Perry själv på sin Snapchat i en video där hon håller i en godispåse med färgglada geléfiskar.

Clara Henry har publicerat en bild på sig själv tillsammans med världsstjärnan där de poserar bredvid varandra.

”Snart på en youtubekanal nära dig”, skriver Clara Henry till bilden.

Festade med Shellback

Även radioprofilen Gry Frossell har publicerat en bild där hon står tillsammans med Katy Perry.

”Hänger på lyxhotell med Katy Perry ba”, skriver hon till bilden.

Under natten till torsdag publicerade Perry flera klipp på Instagram där hon festade tillsammans med svenska stjärnproducenten Johan ”Shellback” Schuster .

”Ja till svensk pop”, skriver hon.

Tidigare under veckan har Katy Perry befunnit sig i Berlin där hon marknadsfört sitt kommande album ”Witness”. Albumet släpps den nionde juni och innehåller bland annat låtarna ”Chained to the rhythm” och ”Bon appétit” som redan klättrar på listorna i Sverige.

Uppträder i Manchester

I helgen ska hon medverka på den välgörenhetskonsert som hålls tillsammans med Ariana Grande i Manchester för att samla in pengar till offren och deras familjer efter terrorattacken.

På Instagram har hon själv berättat om känslorna kring konserten.

”Musikens community står tillsammans med kärlek i solidaritet. Jag är ödmjuk över att få vara en del av denna konsert”, skriver hon.

