”Broder Daniel”-sångaren släpper sin första singel

2008 satte Broder Daniel punkt med en sista spelning.

I dag nästan tio år senare släpper Henrik Berggren sin första egna singel – om sin problemfyllda bakgrund.

”Många tycker att jag är modig som vågar sjunga och berätta om mina problem. Det är jag inte. Jag har bara en större fruktan, fruktan för alltings intighet”, skriver sångaren i ett personligt meddelande.

”Shoreline”, ”Underground” och ”When we were winning”. Kultbandet Broder Daniel spottade ur sig hits under två decennier.

Men 2008 gjorde bandet sin sista spelning, och fansen har hoppats på något nytt sedan dess. 2015 bekräftade sångaren Henrik Berggren för Expressen att han spelar in sin första soloskiva, då med bland annat hjälp av delar av bandet.

Nu, två år senare, släpps första singeln .

Berggren om sitt missbruk och depression

I ett mycket öppenhjärtigt pressmeddelande berättar han om den depression han hade i tidiga tonåren, som legat till grund för låten.

”Ett moln av grå meningslöshet sjönk ner över allt. En person av mer kliniskt sinnelag än jag skulle kalla detta depression, och den kom att vara ett halvt liv för mig. Den upprätthölls av ett drickande och knarkande, som dock inte hade skapat detta tillstånd.”

Han skriver att han ”vaknade upp ur hopplösheten” när han fyllde 30 år.

”Eftersom bekymmer föder bekymmer, och problem när problem, var inte uppvaknandet bara positivt. Jag befann mig plötsligt i en värld jag inte kände mig hemma i…”, skriver han och fortsätter.

”Visserligen hade jag bandet under hela denna tid, men under Broder Daniels hela existens hade bandet ingen egentlig framtid. Bandet var alltid på gränsen till upplösning, kaos var dess sammanhållande motto, och skönhet.”

”Försöker skapa något vackert”

Den nya singeln handlar om det han känt och upplevt.

”Att sjunga om det jag varit med om och att ur min plåga försöka skapa något så vackert som möjligt, det ger lidandet en mening. Alla bekymmer och all kamp har inte varit förgäves då. Istället kanske det kan omvandlas till något positivt, som också andra kan gagnas av.”