Så bra var Drakes konsert i Globen













Per Magnusson sätter + – låt för låt.

+++

Trophies

Drake vet hur man går ut med en fanfar. Bokstavligt talat. Till ett

orkestrerat beat rhymar ”Champagnepapi” om champagne. Kalaset kan

börja.

+++

Started from the bottom

Låten är ju egentligen inte så bra från början, men den har liksom

växt till en Drake-anthem med åren.

+++

Headlights

Åh, ”Take care”! Älskar när Drake spelar låtar från ”Take care”.

Älskar ”Take care”. Dock inte en av albumets höjdpunkter.

++++

HYFR (Hell ya fucking right)

Mer ”Take care”. Mmm. Lil Wayne i backtracksen.

++

0 to 100

Minimalistisk hiphop-lillebror till ”Started from the bottom”.

++++

9

Brisigt beat signerat Drakes ständige producent Noah ”40” Shebib över

vilket Drake rappar om kändislivets vedermödor, stjärnans favoritämne.

Scenen badar i blått emo-ljus. Vajbs!

+++

Still here

Här låter det som om Drake är inspirerad av svenska Yung Lean och hans Sad Boys.

++

Child’s play

”Views”-spår tillägnat ”all the ladies in Sweden”.

++++

Feel no ways

Min favorit från ”Views”. För den påminner om debutens ”Karaoke”,

Drakes bästa låt, som han tyvärr inte spelar i kväll heller. *Insert

ledsen emoji*.

+++

Medley

(Worst behavior/We made it/Blessings/All me/No lie/Versace/Pop

that/Over/ I’m on one/Up all night/Miss me/Crew love)

Drake radar upp med några av sina käraste samarbeten, freestyles och

old school-hits i hederligt hiphop-medley.

++

Too much

Samphas himmelska röst i backtracksen. Drake har dock lämnat scenen.

++

Hotline bling

Popmusik till fonden av hundratals rosa lampor, den fetaste

mysbelysningen någonsin.

++++

Hold on, we’re going home

Viktlös hit. Smålamporna bildar en långsam vågrörelse. Drake håller

sin patenterade hyllnings-freestyle till publiken, precis som Jay Z.

+++

The motto

Efter att ha shottat med publiken är Drake tillbaka på en liten scen

mitt i publiken och levererar den här med ny energi.

++

For free

Nej, det är inte en cover på en av mina favoritlåtar med Joni

Mitchell. Det är en DJ Khaled-cover.

++

My way

Drake fortsätter hylla sina fellow rappers; här Fetty Wap.

++

Jumpman

Låt från Drakes och Futures mixtape ”What a time to be alive”. Låten

är sådär. Drake kompenserar med fyrverkerier.

+++

Whippin excursion

Rapparen Giggs från Peckham, London, överrasknings-äntrar scenen.

(Drake har ju blivit anglofil, skaffat grime-kompisar och uteslutande

klä sig i fotbollshuligankläder från italienska Stone Island.)

+++

Work

Den stilbildande Rihanna-hitten från det vansinnigt fina albunmet

”Anti”. Drake får sällskap av fyra dansare och rosa vågor på

bakgrundsskärmarna.

++++

Too good

Från en RiRi-relaterad låt till en annan. Megamysigt afro-beat.

++++

Controlla

Den mjuka dancehall-dängan är ett av de bästa spåren på ”Views”. På

Popcaan-samarbetet rör sig Drake framåt.

+++

One dance

”Baby... I like your style”. Sedan: ALLSÅNG.

Extranummer:

+++

Pop style

Drake återvänder till den lilla scenen i ännu en snäsig Stone

Island-jacka, nu i sällskap med en gigantisk glob, som artisten

cirkulerar kring.

+++

Know yourself

Drake drömmer om bilar till långsamt beat.

++

Energy

Lite frustrerande att Drizzy har en så kolossal tilltro till sin

mixtape ”If you’re reading this it’s too late”, när han har en så

imponerande samling låtar att välja från.

+++

Fake love

Singel från Drakes omtalade, kommande album ”More life”, påannonserad

på svenska och allt.