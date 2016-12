FAKTA

+++ +++

Gigi

Laddad inledning där en trumflicka som verkar nyss uppstigen från graven närmar sig på bildskärmarna och kulminerar med att kören, passande nog, sjunger ”Ge ditt liv för ett band”. Men det är bara ett intro till ”999”.

++++ ++++

999

”Hur långt man än har kommit, är det alltid längre kvar”. I kväll framstår låten som den svenska medelklassångestens ”Thunder road”. Det spelar ingen roll om man har hört den 999 gånger. Den håller 999 gånger till.

++++ ++++

Stoppa mig juni (Lilla Ego)

En undanskymd pärla från albumet ”Hagnesta Hill”. Kent har en av de snyggaste arenashowerna jag har sett med ett svenskt band. Men här lyser Jocke Bergs sång allra starkast. Hans besjälade inlevelse tar över hela arenan.

+++ +++

Romeo återvänder ensam

Den ”Violator”-tunga synthslingan är alltid lika effektfull. Men de har gjort giftigare versioner av ”Romeo återvänder ensam” på andra turnéer.

++ ++

”Vinter02”

Detsamma gäller för ”Vinter02”. Det polarpunkiga drivet får inte riktigt fäste, energin har stela leder.

++++ ++++

Var är vi nu?

”Som alltid flyr jag till musiken, den enda plats där jag är jag.” I en rad förklarar Jocke Berg varför vissa av oss blir blint förälskade i musik. Den har bitit hårt varenda gång jag har sett den under turnén. I kväll är det knytnävsslag på käken.

+++ +++

Hjärta

En vit häst rör sig i slowmotion över bildskärmarna. Jocke Berg sjunger om en motorväg av ljus. Den magnifika låten är inte lika förtrollande på scen som på skiva.

+++ +++

Andromeda

”Vi var kids”-refrängen knyter näven i luften. I kväll blir ”Andromeda” som ett vackert och långt och odynamiskt albumintro.

++++ ++++

Egoist

En kort lektion i låtskrivande: ”En monoton vers behöver en stark refräng”. Studentflaksrefrängen och körens ”bered en väg för en ny terrorism” är glimrande.

++++ ++++

Vi är för alltid

Mer övertygande ju längre den pågår. När Jocke Berg krasst tar ner textens hybris och konstaterar att ingen kommer göra filmer, skriva sånger eller ge ut böcker om bandet... det blir inte mer Kent.

+++ +++

Innan allting tar slut/Den vänstra stranden

Det är 19 år mellan albumen ”Isola” och ”Då som nu för alltid”. Det märks inte här. Låtarna från respektive album sys imponerande lätt ihop till en ny helhet.

++++ ++++

La belle époque

Den bittra och träffsäkra uppgörelsen med Sveriges ruttna innanmäte bakom persiennerna. I skuggorna växer ett helt annat land fram än det som en gång samlades under plakaten ”en för alla, alla för en”. Kalla det gärna för den onda versionen av Monica Törnells ”Vintersaga”.

++++ ++++

Ingenting

Blixtrande koloss av vrålsnygga visuals och kalla stålmelodier som attackerar alla sinnen.

++++ ++++

Kärleken väntar

Inte bara en av anledningarna till att skivan ”Vapen och ammunition” sålde i hisnande 600 000 exemplar. Det är också en av Kents mest fulländade singlar.

++ ++

Vinter17

Den nya låten. ”Vinter17” är arbetstiteln. Poprefränegn är mer som det gamla tv-programmet ”Bagen” än Berlin. ”Vinter17” kan stanna här och behöver inte nämnas igen.

++++ ++++

Jag ser dig

En av låtarna från skivan ”Jag är inte rädd för mörkret”, bandets svagaste vid sidan av ”En plats i solen”, som alltid växer flera meter live.

++++ ++++

Musik non stop

Det maskinella beatet. De obehagliga bilderna på kvinnor med döda ögon. Scenen som glöder rött. Apokalyptisk rockdisco och en av konsertens starkaste Instagram-ögonblick.

++++ ++++

Socker

Jublet när publiken inser vilken låt som sakta växer fram är öronbedövande. Som om ”Vapen och ammunition”-originalet remixats av The Edge och Brian Eno. En liten gudstjänst vid autobahn.

+++++ +++++

Utan dina andetag

Innan ”Utan dina andetag” dröjer det länge innan Jocke Berg över huvud taget kan prata. Orden stockar sig i halsen. Han tackar sina bandkamrater. Sami. Markus. Martin. Kören. Publiken. Få ord men med ett isberg av känslor under ytan. Och sedan samlar han ihop sig och bandet gör sitt livs version av ”Utan dina andetag” där det känns som om Jocke Berg riktar texten rakt till sitt band och alla som lyssnar. När kören tar över mot slutet blir det svårt att andas.

++++ ++++

Sverige

Berg ändrar några ord i texten och får ”Sverige”, som släpptes 2002, att handla om samtiden 2016.

+++++ +++++

747

Jocke Bergs röst brister. Vilket naturligtvis förstärker den hudlösa magin i början när jättelåten tonar fram.

++++ ++++

December

Spår från maxisingeln ”Saker man ser”. I texten räknar Berg ner från september till december. ”December” blir en lågmäld och isande vacker kommentar till bandets sista turné som varade mellan samma månader.

Extranummer

+++++ +++++

Förlåtelsen

Något av det starkaste som Kent har gjort. Förhäxande rakt igenom.

+++++ +++++

Dom andra

En pulserande forcering. Överväldigande.

+++++ +++++

Mannen i den vita hatten (16 år senare)

Jocke Berg: ”Är ni redo?” Det riktiga avskedet. Det har varit den naturliga finalen sedan 2005 och i kväll, under rådande omständigheter, flyger ”Mannen i den vita hatten” högre och med större vingbredd än någonsin. Kent håller på återstarten extra länge, som om de inte vill släppa den här låten och stunden ifrån sig.

