Så bra var Depeche Mode på Friends arena i Stockholm

+++

Going backwards

Stövlar trampar på bildskärmarna och Dave Gahan kliver in på scen i

glitterkostym och sjunger dystopiskt om döda själar i öppningslåten

från nya albumet. Stabil men lite försiktig start.

++

So much love

Den låt från nya albumet som har mest uppenbar arenapotential. Men

trots att Gahan åmar sig allt vad han orkar i sin guldväst får han

inte riktigt med sig publiken.

+++

Barrel of a gun

Lite gammal ”Ultra”-tyngd biter bättre. Gahan plockar poäng med några

oväntade strofer från Grandmaster Flashs ”The message”.

+++

A pain that I’m used to

Den dansanta remix-versionen av Jacques Lu Cont. Showen behöver all

disco den kan få för att varva upp men det mörkare ”originalet” är

vassare.

+++

Corrupt

Långt ifrån väntat låtval men just därför riktigt uppiggande. Tung

synthboogie från "Sounds of the universe”. Dave spelar luftgitarr av

upphetsning.

+++

In your room

Depeches husfotograf Anton Corbijn har varit med och utformat nya

showen. Här uppdaterar han en gammal favorit med en video där ett

synthpar dansar. Bra, suggestivt driv men fortfarande lite avvaktande

stämning i hallen.

+++

World in my eyes

Det ska till en lätt omarbetad ”Violator”-pärla för att publiken ska

vakna. Stort jubel här, och klubbkänslan i beatet krymper lokalen en

smula.

++++

Cover me

Svartvit Corbijn-film på skärmarna, Gahan dompterar fram vajande

händer ute på avsatsen i publiken och äntligen den där riktiga, mörka

synthtyngden i en av de mest starkaste ”Spirit”-låtarna. Snyggt.

++++

Home

Martin Gore vid micken med sin halvakustiska Gretsch-gitarr i en evig

favorit som rullar fram elegant i kväll. Publiken tar emot honom med

allsång när han letar sig ut på avsatsen.

++++

A question of lust

Ett stycke Basildon-soul med Martin Gore, ett sparsmakat Peter

Gordeno-piano och publiken på kör. Rena rama barstämningen i en av

bandets finaste ballader.

+++

Poison heart

Soulbandet Depeche Mode, del 2. Starkaste låten från nya albumet blir

ett fint möte mellan Stax och stålverk även på scen. Gahan älskar att

sjunga den.

++

Where’s the revolution

Jag gillar verkligen att Depeche Mode gör en låt på det här temat –

och att publiken längst fram håller upp skyltar med texten ”we are the

revolution” – och den slår hårdare live än i lurar, men en låt på det

här temat måste vilja framåt på ett helt annat sätt.

++

Wrong

Inte helt, eh, fel. Men inte så himla rätt heller. Snyggt arrangemang

på ”Sound of the universe”-numret men konserten står kvar och stampar

på stället.

++++

Everything counts

Och just när det som bäst behövs kommer en påminnelse om vilket enormt

popband Depeche Mode var en gång. Melodier som den här som byggde dem

på 80-talet. Vackert skör version, stort jubel.

+++

Stripped

Enorm låt förstås, men jag har hört den mer omtumlande.

++++

Enjoy the silence

Den definitiva Depeche Mode-låten, det bästa de någonsin spelat in.

Här drar de ut den och pumpar groovet och för första gången i kväll är

verkligen hela arenan på fötter. Mäktigt.

++++

Never let me down again

En svettig Gahan vevar med armarna som värsta gyminstruktören men det

här gamla obligatoriet spelar nästan sig själv. Rockbandet Depeche

Mode i sitt absoluta esse.

Extranummer:

++++

Somebody

Oemotståndlig 80-talsballad, kanske Martin Gores allra finaste. Han

sjunger den bedjande kärlekssången omsorgsfullt och mycket värdigt med

slutna ögon till ett stilla piano.

++++

Walking in my shoes

Depeche har lite svårt att få i gång sin patenterat rullande

groovemaskin i kväll men här på upploppet lyckas de.

+++

”Heroes”

Få artister har betytt mer för det här bandet än David Bowie så det är

förstås fint att de hyllar honom med en coolt avskalad cover. Men:

svår låt. Den där episka finalmagin de förmodligen hade hoppats på

infinner sig inte riktigt.

+++

I feel you

Bluesrock! Gillar verkligen den skräpiga och rostiga sidan av Depeche

men ljudet grötar ihop sig i hallen och den verkliga avgrundskraften

uteblir.