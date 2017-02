Hellacopters ex-gitarrist är död

Robert ”Strängen” Dahlqvist blev 40 år gammal

Robert ”Strängen” Dahlqvist, förr The Hellacopters-medlem, är död.

Gitarristen och soloartisten blev 40 år.











Den svenska gitarristen och soloartisten Robert ”Strängen” Dahlqvist har gått bort. Det bekräftas av skivbolaget.

Strängen är mest känd som gitarrist i det framgångsrika rockbandet The Hellacopters , som han var medlem i mellan 1999 och 2008.

I år var han mitt uppe i sin solokarriär. Han släppte i höstas singeln ”Bangatan”, som han skrivit ihop med Björn Olsson (The Soundtrack of Our Lives, Håkan Hellström ) och har den senaste tiden arbetat på ett nytt album i studion.

Konserter i bland annat Göteborg och Ryd är inplanerade under våren. I december spelade artisten i Motala – staden som han växte upp i.

Så sent som i måndags postades tips om en kommande spelning och ett hyllande citat från Stefan Sundström på Strängens officiella Facebooksida.

”Jag gillar att Strängen inte håller sej inom ramarna för vad en rocker ska spela. Skit i alla konventioner, skit i alla traditioner, slå dej lös från det som trycker ner … hoppas Bagisborna fattar att dom har en Star i förorten” sa Stefan Sundström i uttalandet som citerades.

Robert ”Strängen” Dahlqvist har spelat på flera album av Stefan Sundström och varit turnémusiker med artisten.

Han har även varit sångare och gitarrist i Dundertåget och spelat sitt signaturinstrument i bandet The Diamond Dogs.

Robert ”Strängen” Dahlqvist blev 40 år.