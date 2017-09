”Skarpt läge” – en fullträff för Ledin













1 av 5 | Foto: Thorleif Robertsson info@dodopre

Festen har börjat.

Tomas Ledins nya show är mest konsert. En generös bjudning med ett pärlband av extranummer redan från start. Hits, men även oväntat.

Sång på spanska. ”Snabbköpskassörskan”. Opluggade tolkningar av Dylan och Springsteen. Och han spelar sin och hustrun Maries speciella kärlekslåt.

FAKTA Skarpt läge ++++ Tomas Ledin med band. Cirkus Stockholm. Regi Edward af Sillén. Läs mer

”Skarpt läge” är en militärisk term och i kampanjen för showen syns en bronsfärgad Ledin, som en staty. Och visst är kvällen ett monument som ärar hans karriär. Det inleds med statistisk. Siffror som visar vad Ledin åstadkommit sedan debuten. 1 255 konserter för 3,1 miljoner åskådare. 264 låtar.

Statyn dansar. Stämningen är party direkt. ”I natt är jag din” följs av ”Sommaren är kort”. Allsång. Handklapp.

Plötsligt en låt på spanska. Hans duett ”Never again” med Agnetha Fältskog är fortfarande en hit i Chile, ”Ya nunca mas”. Efter det är vi tack vare blixtsnabbt skiftande scenografi på Capri med porlande fontän och marmorpelare, platsen för Ledins akustiska konsert.

Som i ”Så mycket bättre”

Ensam med gitarr ger han fina smakprov på ”House of the rising sun”, ”Girl from the north country”, I was made for loving her” och ”Hungry heart”. Pratar om sina inspiratörer. I ”Så mycket bättre” visade Ledin hur bra han kan göra andras sånger till sina. Samma här.

Varje avdelning får ny musikalisk kostym och scenisk inramning. ”Snabbköpskassörskan” blir dansbandsfest. Den nyskrivna ”En midsommaraftons dröm” vemodig sommarblues.

Sekundsnabbt står en liten scen mitt i publikhavet där Ledin och musiker spelar hans folkmusikaliska memoarer från Höga kusten, ”Hammarn unner bönninga”. Följd av ”Hon gör allt för att göra mig lycklig”.

Han har gott om hits och spelar inte ens alla sina bästa. Men ett avslutande poptpurri lär göra fansen saliga. Den som vill ha ”Sensuella Isabella” i mindre dos bör kanske gardera med värktabletter.

Allt sitter perfekt och tempot är imponerande proffsigt. Ljuset är bländande. Verkligen.

Vilken är låten som Marie Ledin och Tomas har som sin särskilda romantik? Joni Mitchells ”A case of you”. Den gör han också fint.