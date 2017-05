Namn: Jamie Meyer.

Ålder: 36.

Yrke: Artist och låtskrivare.

Bor: Nashville och Stockholm.

Familj: Mamma, pappa, syster och en himla massa halvsyskon.

Bakgrund: Från Göteborg, har bott i Austin och pluggat musikproduktion i Los Angeles. Hade en uppmärksammad kärleksrelation med Regina Lund 2009-2010.

Musik: It’s all about me (2003), Great big change (2008), Good night to be young (2012), Gone crazy (EP, 2015), Miss this town (EP, 2017).

Aktuell: Turnerar i Sverige i sommar och släpper snart en musikvideo till senaste singeln “Live to die another day”.