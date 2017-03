The Cardigans och Lill-Babs i Hall of Fame











The Cardigans, Lill-Babs och Magnus Uggla är några av dem som offentliggjordes för ”Swedish music hall of fame” under dagen.

Lill-Babs känner sig hedrad.

– Det är fantastiskt, helt underbart. Jag är så glad, jag är så lycklig, säger hon.

Åtta kända svenska artister och grupper valdes in i ”Swedish music hall of fame ” under torsdagen. Syftet är att "hylla det gångna seklets viktigaste aktörer inom populärmusiken".

Den första namnet att presenteras var den lyxförpackade entertainern Barbro ”Lill-Babs” Svensson , 79.

– Det är fantastiskt, helt underbart. Jag är så glad, jag är så lycklig, sa hon efter ceremonin.

Kan du sammanfatta din karriär med några meningar?

– Hur ska jag göra det? Det är 62 år i branschen. Jag har fått leva ett fantastiskt liv och det har aldrig varit någon paus. Det har hållit på hela tiden och jag har fått lära mig så mycket. Jag har haft den turen att alltid få arbeta med underbara människor, säger hon till Nöjesbladet.

Förutom Lill-Babs var bland andra The Cardigans och Looptroop Rockers på plats för att fira sitt inträde i muséet för svensk popmusik på Djurgården i Stockholm.

Även The Cardigans var glada över juryns val att låta dem bli en del av ”Swedish music hall of fame”.

– Det känns jättefint, stort, säger bandets sångerska Nina Persson , 42.

The Cardigans kommer under året släppa hela sin katalog på vinyl. En del outgivna låtar kommer att finnas med, avslöjar bandet. I maj ska de spela på Gröna Lund. Det blir den första spelningen i Stockholm på över tio år.

Ett kriterie för att väljas in till ”Swedish music hall of fame” av expertjuryn är att man ska ha etablerat sig inom musikbranchen för över tjugo år sedan. Artisten eller gruppen ska också ha gjort bestående insatser för svensk populärmusiks utveckling.

På plats under torsdagen fanns hiphoparna Looptroop Rockers som även de valdes in under torsdagen.

– Det känns hedrande. Vi fick reda på det strax innan jul, vi har gått och nästan spruckit av att inte få berätta det, sa dem till Nöjesbladet.

De andra som valdes in för 2017 är Ola Håkansson , Britt Lindeborg , Magnus Uggla , Calle Jularbo och Merit Hemmingson . Det är en gång varje år som en samling betydelsefulla svenska artister väljs in till muséet för svensk popmusik på Djurgården i Stockholm.

Magnus Uggla lyste med sin frånvaro under offentliggörandet. Britt Lindeborg och Calle Jularbo har valts in postumt och representerades av sina respektive barn. Redan från och med fredagsmorgonen kommer intresserade kunna ta del av en utställning av de invalda på Raul Wallenbergs torg i Stockholm.

Fakta: De väljs in i Swedish Music Hall of Fame

Britt Lindeborg, textförfattare som bland annat skrivit den svenska texten till "Lyckliga gatan". Ligger också bakom texterna till schlager som "Diggi loo diggi ley" och "Judy min vän". Gick bort 1998.

Looptroop Rockers, hiphopgrupp som bildades i Västerås i början av 1990-talet. Albumdebuterade 2000 med "Modern day city symphony" och har sedan dess givit ut en rad skivor.

Magnus Uggla, artist och låtskrivare som albumdebuterade med "Om Bobbo Viking" 1975. Har sedan dess släppt ytterligare 16 skivor och blivit en av Sveriges mest populära artister med mängder av hits på meritlistan.

Calle Jularbo, dragspelare och kompositör som sägs ha spelat in runt 3 000 melodier på skiva. Har skrivit melodier som "Livet i Finnskogarna" och var också den som populariserade valsen "Drömmen om Elin". Gick bort 1966.

Merit Hemmingson, organist och kompositör som slog igenom i slutet av 1960-talet då hon, på hammondorgel, blandade rock med folkmusik. "Huvva! – svensk folkmusik på beat" är hennes mest kända skiva.

Barbro "Lill-Babs" Svensson, en av Sveriges mest populära och folkkära artister sedan 1950-talet. Under sin långa karriär har hon gjort allt från att tävla i såväl Melodifestivalen som Eurovision Song Contest till att skriva autografer till The Beatles.

Ola Håkansson, artist och musikproducent känd från grupper som Ola and the Janglers och Secret Service. Var med och startade Stockholm Records och senare Ten Music Group, som jobbar med artister som Icona Pop och Zara Larsson.

The Cardigans, popgrupp från Huskvarna som albumdebuterade 1994 med "Emmerdale". Rönte stora internationella framgångar med hitlåten "Lovefool" i mitten av 1990-talet. Senaste albumet, "Super extra gravity", kom 2005.

FAKTA Tidigare invalda artister 2014: Roxette, ABBA, Cornelis Vreeswijk, Ebba Grön, Entombed, Eva Dahlgren, Evert Taube, Jan Johansson, Monica Zetterlund, Nationalteatern, Stina Nordenstam, The Latin Kings. 2015: Robyn, Alice Babs, Anders Burman, Carola, Gullan Bornemark, Jussi Björling, Neneh Cherry, Peps Persson, Ulf Lundell, Yngwie Malmsteen. 2016: Barbro Hörberg, Denniz Pop, Karl Gerhard, Kent, Leila K, Monica Dominique, Owe Thörnqvist, Siw Malmkvist, Sven-Ingvars, Läs mer

LÄS OCKSÅ Magnus Uggla: ”Det var lite stelt”

LÄS OCKSÅ Lill-Babs som Gugge gör vintern 2017 uthärdlig