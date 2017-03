Uggla och Lill-Babs i Hall of Fame





Åtta nya musikpersonligheter har valts in i Swedish Music Hall of Fame.

Bland nytillskotten märks Magnus Uggla, Barbro "Lill-Babs" Svensson, Calle Jularbo och Looptroop Rockers.

Swedish Music Hall of Fame väljer varje år in en samling betydelsefulla svenska artister. Syftet är att "hylla det gångna seklets viktigaste aktörer inom populärmusiken".

Under torsdagen avslöjades det vilka som väljs in under 2017. Det handlar bland annat om de folkkära artisterna Barbro "Lill-Babs" Svensson och Magnus Uggla.

Dessutom får hammondorgelpionjären Merit Hemmingson, popbandet The Cardigans och hiphopgruppen Looptroop Rockers ta plats i Hall of Fame tillsammans med artisten och skivbolagsbossen Ola Håkansson.

Två musikprofiler väljs också in postumt – dragspelsfantomen Calle Jularbo samt textförfattaren Britt Lindeborg, som bland annat ligger bakom schlagertexter som "Judy min vän" och "Diggi loo diggi ley".

Swedish Music Hall of Fame öppnade 2014. Då valdes bland andra storheter som Abba, Roxette, Latin Kings, Monica Zetterlund, Ebba Grön, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube in.

Under de senaste två åren har sedan namn som Alice Babs, Carola Häggkvist, Robyn, Ulf Lundell, Siw Malmkvist, Sven-Ingvars och Kent valts in.

Invalsjuryn består av ordföranden Anna Charlotta Gunnarson samt Per Sinding-Larsen, Ametist Azordegan, Kerstin Behrendtz och Lars Nylin.

Swedish Music Hall of Fame låg fram tills alldeles nyligen i anslutning till Abba-museet på Djurgården i Stockholm. Sedan februari år har det dock inte gått att besöka utställningen.

I samband med torsdagens presskonferens framkom det att Swedish Music Hall of Fame i framtiden kommer att synas på olika platser, i år bland annat med en utställning om de invalda på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm.

Fakta: De väljs in i Swedish Music Hall of Fame

Britt Lindeborg, textförfattare som bland annat skrivit den svenska texten till "Lyckliga gatan". Ligger också bakom texterna till schlager som "Diggi loo diggi ley" och "Judy min vän". Gick bort 1998.

Looptroop Rockers, hiphopgrupp som bildades i Västerås i början av 1990-talet. Albumdebuterade 2000 med "Modern day city symphony" och har sedan dess givit ut en rad skivor.

Magnus Uggla, artist och låtskrivare som albumdebuterade med "Om Bobbo Viking" 1975. Har sedan dess släppt ytterligare 16 skivor och blivit en av Sveriges mest populära artister med mängder av hits på meritlistan.

Calle Jularbo, dragspelare och kompositör som sägs ha spelat in runt 3 000 melodier på skiva. Har skrivit melodier som "Livet i Finnskogarna" och var också den som populariserade valsen "Drömmen om Elin". Gick bort 1966.

Merit Hemmingson, organist och kompositör som slog igenom i slutet av 1960-talet då hon, på hammondorgel, blandade rock med folkmusik. "Huvva! – svensk folkmusik på beat" är hennes mest kända skiva.

Barbro "Lill-Babs" Svensson, en av Sveriges mest populära och folkkära artister sedan 1950-talet. Under sin långa karriär har hon gjort allt från att tävla i såväl Melodifestivalen som Eurovision Song Contest till att skriva autografer till The Beatles.

Ola Håkansson, artist och musikproducent känd från grupper som Ola and the Janglers och Secret Service. Var med och startade Stockholm Records och senare Ten Music Group, som jobbar med artister som Icona Pop och Zara Larsson.

The Cardigans, popgrupp från Huskvarna som albumdebuterade 1994 med "Emmerdale". Rönte stora internationella framgångar med hitlåten "Lovefool" i mitten av 1990-talet. Senaste albumet, "Super extra gravity", kom 2005.

FAKTA Tidigare invalda artister 2014: Roxette, ABBA, Cornelis Vreeswijk, Ebba Grön, Entombed, Eva Dahlgren, Evert Taube, Jan Johansson, Monica Zetterlund, Nationalteatern, Stina Nordenstam, The Latin Kings. 2015: Robyn, Alice Babs, Anders Burman, Carola, Gullan Bornemark, Jussi Björling, Neneh Cherry, Peps Persson, Ulf Lundell, Yngwie Malmsteen. 2016: Barbro Hörberg, Denniz Pop, Karl Gerhard, Kent, Leila K, Monica Dominique, Owe Thörnqvist, Siw Malmkvist, Sven-Ingvars, Läs mer

