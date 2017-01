Bon Iver ställer in Europaturnén ”av personliga skäl”

Foto: AP

De orsakade biljettkaos och skulle ha spelat i Stockholm i slutet av januari.

Nu ställer Bon Iver in konserten av ”av personliga skäl”, skriver de på Facebook .

De skulle börjat i Paris 22 januari och slutat i London en knapp månad senare. Men nu ställer Bon Iver in alla konserter och frontmannen Justin Vernons , 35, planerade inhopp i musikalen ”A prairie home companion” i USA i mitten av januari. De skulle ha spelat på Cirkus i Stockholm 30 och 31 januari.

Bandet anger på sin Facebooksida ”personliga skäl” som anledning. Där svarar fans med stor besvikelse och upprördhet över inbokade resor som inte går att boka av, men även vissa lyckönskningar till gruppen och hopp om att de mår bra.

Orsakade biljettkaos

Bon Iver bildades 2007 och är dubbelt Grammybelönade, de båda Sverigekonserterna har varit bland årets mest hajpade konserter i Sverige, vid biljettsläppet i höstas orsakade de kaos då biljetterna sålde slut i ett nafs . De meddelar att alla biljettpengar kommer att betalas tillbaka och att ingen av konserterna ännu har planerats till ett annat tillfälle. Det är alltså oklart när bandet är tillbaka på livescenen.

”Vi kommer tillbaka”

De hintar dock om att det inte skulle röra sig om ännu en dödssjukdom i kändisvärlden med en försäkran:

”Våra mest innerliga ursäkter till alla våra fans. Vi kommer tillbaka.”

De släppte debutskivan "For Emma, forever ago" samma år. Fyra år senare kom den självbetitlade uppföljaren och i september kom tredje albumet, "22, a million" som belönades med fyra plus av Aftonbladets Per Magnusson.