Rockstjärnan Chris Cornell död

Soundgarden-stjärnan Chris Cornell är död, rapporterar AP.

Dödsfallet bekräftas av en talesperson.











Chris Cornell har dött vid en ålder av 52 år, uppger rockstjärnans talesperson för nyhetsbyrån AP.

Rockstjärnan slog igenom med Soundgarden och frontade senare Audioslave.

Befann sig på turné

Så sent som åtta timmar före dödsbeskedet twittrade artisten som just anlänt till Detroit där han skulle spela med Soundgarden.

”Äntligen tillbaka i Rock City”, twittrade Cornell.

Brian Bumbery, talesperson för Chris Cornell, beskriver dödsfallet, som ska ha skett bara timmar efter spelningen, som ”plötsligt och oväntat”.

En utredning kommer nu att göras för att fastställa dödsorsaken.

”Så länge alla lever kommer vi köra på”

Chris Cornell, född i Seattle i USA, bildade Soundgarden 1984 tillsammans med Kim Thayil och Hiro Yamamoto . Soundgarden hade stora framgångar, och var en av de tongivande banden i ”grunge-vågen” på 1990-talet, och vann bland annat två amerikanska Grammy 1995.

Deras första spelning på svensk mark ägde rum 1996 på Sweden rock festival, där de fick strålande recensioner.

2013, tolv år efter att de splittrats, var de tillbaka i Sverige. Nöjesbladet fick då en intervju med Chris Cornell.

– Jag har lärt mig en läxa. Så länge alla lever kommer vi köra på, sa han då till Nöjesbladet .

Återförenades mot Trump

Stjärnan hade även stora framgångar med Audioslave. I januari år meddelade bandet att de skulle återförenas under en gala tillsammans med Rage Against the Machine, Public Enemy och Cypress hill, som en kommentar mot den politiska utvecklingen i USA. Galan ägde rum samma dag som Donald Trump installerades som president.

Chris Cornell hade även en framgångsrik solokarriär. Bland annat gjorde han ledmotivet till James Bond-filmen ”Casino Royale” med låten ”You know my name”.

I slutet av mars förra året spelade han i Konserthuset i Stockholm.

”Det märks att Chris Cornell är genuint glad över att vara tillbaka”, skrev då Nöjesbladets recensent Joacim Forsén.

Lämnar efter sig tre barn

Rockstjärnan har under åren talat öppet om sitt missbruk som eskalerade under åren med Audioslave. 2003 tillbringade han två månader på en rehabiliteringsklinik, främst för sitt missbruk av alkohol och lättare narkotika. I en intervju med Nöjesbladet 2012 berättade han om de tuffa åren.

– Om jag ser tillbaka hände ändå saker under de åren som var viktiga. Det fanns en möjlighet, som jag utnyttjade, till att ge mig ut och experimentera på egna villkor. Att leva autentiskt i vilken musikvärld jag än ville vara i. Den enda mörka sidan av det, och den enda riktigt djupa kris som jag har upplevt, var det kaos som uppstod ur ett liv som hade tagits över av sprit och droger.

Chris Cornell var tidigare gift med Susan Silver , manager till Soundgarden. Tillsammans fick de dottern Lillian Jean , i dag 16 år.

2004 skilde sig Cornell och Silver. Fram till sin död var han gift med publicisten Vicky Karayiannis . Paret har en dotter, Toni , 12, och en son, Christopher Nicholas , 11.