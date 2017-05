Så bra var Håkan Hellströms smygpremiär i Berlin

BERLIN. Förra våren tog han Manhattan och den här kvällen tar han sannerligen Berlin också.

När Håkan Hellström smyger i gång sommarens stora äventyr på en kokhet tysk klubb sätter han så mycket känslor i rullning att golvet nästan skälver.























FAKTA Håkan Hellström i Berlin ++++ Plats: Heimathafen, Berlin. Publik: 800. Längd: 2, 5 timme. Bäst: ”13” och ”Kom igen Lena”. Sämst: Hade kanske hoppats på några fler nya grepp och överraskningar. Läs mer

När Håkan Hellström värmde upp inför sin Ullevi-dubbel med två kvällar på New York-klubben The Gramercy Theatre förra våren blev det två omedelbara klassiker. Så nu gör han om tricket på Heimathafen, en vacker gammal teater som blivit rockklubb i småhippa Berlin -stadsdelen Neukölln.

För att han kan, för att få testa sina låtar på ett litet ställe inför sommarens turné och, anar jag, för att han gillar Leonard Cohen . Det var Cohen som skrev låten ”First we take Manhattan” där resten av refrängen går ”then we take Berlin”.

Att även den här stan kryllar av svenskar hjälper förstås till och självklart har många fans, precis som i fjol, rest hit från Sverige. Inte minst från Göteborg.

Håkan ska ut på sitt livs turné i sommar. Två Stockholms Stadion och två Ullevi, och ytterligare tio stora konserter i Sverige och Norge däremellan.

Så det är klart han och bandet passar på att leka lite först.

Setet är uppsluppet och mer än lovligt spelsuget men snortajt. Jag hade både trott och hoppats på lite fler nyheter, möjligen håller Håkan på dem till premiären, men dramaturgi och låtval känns till rätt stor del igen från i fjol.

Det är kul att Erik Lundin , som ska värma upp på turnén, är med redan här och om jag får önska får han gärna vara med mer för det börjar spraka både när han gör sin egen musik med Håkans band och när han kommer in och fixar till battle of the ordkonstnärer” med Håkan i ”Kom igen Lena”.

Och som vanligt sopar Hellström och det nu för tiden närmast E Street Band-samspelta bandet bort alla tvivel så fort de fått varva upp ordentligt. LaGaylia Frazier får varje låt där hon tar plats att självantända. Upploppet spelar sig nästan av sig själv och publiken som givertvis har bestämt sig för att det ska bli en toppkväll efterrsom de har åkt ända hit, är förstås på tå. Jag tror aldrig jag hört en mer högljudd Håkan-publik. ”Personligt Berlin-rekord”, som han själv säger.

Jag var för första gången faktiskt lite mätt på Håkan efter fjolårets Ullevi-triumfer och den lysande höstturnén. Den stundande sommarsvängen framstod rent av lite som overkill, som att Håkan ville mjölka sin popularitet på ett möjligen lite osunt sätt.

Men efter den här jublande galna kvällen blir det tydligt att han har massor av bränsle kvar att bränna.

Det kan bli en strålande sommar.

FAKTA Betygen låt för låt ++++ Välkommen hem (Erik Lundin) Medlemmarna i Håkans band kommer in en efter en och bygger rocktyngd

under Lundins rap. Coolt och mäktigt. ++++ Dom där jag kommer från Lundin är kvar på scen när Håkan kommer in och chocköppnar med detta

Gbg-epos om vem man är och varför. ++++ Tro och tvivel Ett annat Gbg-monument. Allsången dånar så det nästan känns som en

tryckväg av energi. ++++ En vän med en bil Studsar fram i publikens händer. Allsångsbreaket ”LÄMNAR SVERIGE”

dånar lite extra kraftigt i kväll, förstås. ++++ Du kan gå din egen väg Håkan blir allt souligare. Den här stammar sig fram på väldigt

Stax-stompig botten. +++ Jag utan dig Håkan berättar en kärlekshistoria om en katt och en skata som slutar

illa, för att illustrera hur svårt kärlek kan kännas. +++ Pärlor Outsiderhymnen från fjolårsalbumet glider snyggt och väldigt

Berlin-passande över i en snutt av David Bowies ”’Heroes’”. ++++ Man måste dö några gånger innan man kan leva Hela Heimathofen sjunger. Håkan går ned på knä för LaGaylia som wailar

upp finalen till kokpunkten. ++++ Gårdakvarnar och skit Håkan får hela tre (!) Gais-halsdukar uppslängda på scen under den här

långa versionen av den grönsvarta hymnen. Inte få göteborgare på

plats. ++++ 2 steg från Paradise Cool pianosoulig och loose version som LaGaylia sätter extra glöd under. +++++ Ramlar Den är sliten och nött men när Håkan hetsar fram ett bongosolo ur Finn

Björnulfson, gör en kul bandpresentation och låter allt rulla över i

soulbomben ”Time is tight” blir det väldigt, väldigt roligt. ++++ Valborg Som så ofta behöver Håkan inte sjunga så mycket själv här. +++ Elefanten & sparven Soft discorock från fjolårsalbumet som publiken inte riktigt nappar

på. Men den glider snyggt över i... ++++ När lyktorna tänds ... den här. Enorm låt där LaGaylia briljerar igen, men hittar inte

till nivåerna på Ullevi i fjol. +++ Minnen av aprilhimlen Kortversion som mest tjänar som uppvärmning för... ++++ Klubbland ... en annan gammal oldie. Och ”Klubbland” gör sig förstås extra bra

på en klubbscen. +++++ 13 Wow. Den gamla Big Star-covern som akustisk Dylan-country med munspel,

tvärflöjt och väldigt snygga körer. +++ Rock’n’roll blåa ögon Börjar soft men slutar nästan Springsteen-maffigt med Håkan på tredje gitarr. ++++ En midsommarnatts dröm Alltid fest. Extra plus för dedikerat triangelspel av Finn. ++++ Din tid kommer Fjolårssingeln känns redan som en sån där som Håkan alltid kommer att spela. Extranummer ++++ Det tog så lång tid att bli ung Hade inte riktigt räknat med den här valsen av lika delar Memphis och

bohuslänsk skärgård. Väldigt fin. +++++ Känn ingen sorg för mig Göteborg Håkan sitter ute på vänsterkanten av scenen och beskådar när publiken

tar över hela låten. Omtumlande bra. ++++ Det kommer aldrig vara över för mig Dansören Håkan glicder fram över scenen till en arenahymmn som rullar

av sig själkv. +++++ Kom igen Lena Fotbollskör, Waterboys-stämningar men framför allt: Erik Lundin kommer

in och battlar snabba ord med Håkan. Grymt! ++++ Nu kan du få mig så lätt Alltid en hjärtskärande vacker final. Ännu mer så när publik och

artist kommer varandra så nära som i kväll. Läs mer