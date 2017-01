Jon Bon Jovi: ”Jag kunde inte ens sjunga i duschen”

Stjärnan tappade rösten efter vännen Samboras svek

Jon Bon Jovi. Foto: AP

Richie Sambora hoppade av Bon Jovi.

Då kunde frontmannen Jon Bon Jovi inte ens sjunga – i duschen, säger han till Financial Times .

Richie Sambora ville tillbringa mer tid med sin dotter.

Då lämnade han Bon Jovi, bara sådär.

– Han dök bara inte upp till en konsert, har frontmannen Jon Bon Jovi (eg John Francis Bongiovi), 54, tidigare berättat.

”Kunde inte sjunga i duschen”

För Financial Times säger han nu att avhoppet hade ett ödesdigert resultat: det dödade frontmannens röst.

– Jag kunde inte ens sjunga i duschen. Jag överdriver inte, jag kunde fan inte sjunga, säger Jovi till tidningen.

Han och Sambora har skrivit merparten av bandets hits. I oktober luftade Jon Bon Jovi sina känslor kring avhoppet .

– Det krossade mitt hjärta. Vi hade jobbat tillsammans i 30 år. Nuförtiden är jag är inte sur på honom. Men han kunde ha skött det snyggare. I stället la han bara av genom att inte dyka upp, sa han till The Guardian.

”Dottern behövde mig”

Nu utvecklar han kritiken:

– Han var min bror, min bästa vän. Men det fanns ingen tid att vara galen eller ledsen. Det var bara att fortsätta. Som band tvingades vi gruppera oss i ansvaret gentemot varandra, teamet, till musiken och till fansen. Man säger inte bara: ”jag kommer inte in till jobbet i dag, jag mår inte bra. Dra åt helvete.”

Sambora menar dock att avhoppet var nödvändigt.

– Ava behövde mig och jag behövde faktiskt henne, har han sagt.

Bandet släppte sitt trettonde studioalbum ”This House Is Not for Sale” i november.