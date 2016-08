Aqua gör comeback

Med låtar som ”Barbie girl” och ”Doctor Jones” blev den danska gruppen Aqua en riktig succé under 90-talet.

Och nu – 15 år senare – gör bandet comeback, skriver norska P4.

I vår ska gruppen spela på festivalen We are the 90's i norska Stavanger och Bergen med bland andra E-type.

– Det har varit en dröm sedan vi startade festivalen, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande enligt P4.

Spänningar i gruppen

2001 splittrades det färgglada bandet som bestod av Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted och Claus Norreen.

Tolv år efter att René grundade bandet gick bandmedlemmen Søren och Lene ut och berättar att de har en relation. Lene friar och paret sticker till Las Vegas och gifter sig.

Spekulationerna löd att kärleken mellan Søren och Lene skapade spänningar i gruppen och det ska även ha varit därför de samma år meddelade att de ­”lade bandet på is”.

Det är fortfarande oklart om hela bandet kommer stå på scen tillsammans under festivalen i Norge.