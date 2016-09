”Millennial whoop” tar över popen

Wa-oh-wa-oh! Du hör den överallt i moderna poplåtar – från Katy Perry och Justin Bieber till Kings of Leon och Fall Out Boy. Nu har "The millennial whoop" blivit ett begrepp i musikvärlden.

Bloggaren och musikern Patrick Metzger var först med att analysera fenomenet. Han beskriver det som "en sekvens som alternerar mellan tredje och femte tonen i en skala, vanligtvis med start på den femte. Sångaren utstöter dessa med en "oh"-fonetik, och oftast med ett "wa-oh-wa-oh"-mönster. Och det förekommer i så många poplåtar att det är kriminellt".

Metzger konstaterar att popmusik alltid har byggt på igenkänning. Vi gillar whoopet för att det helt enkelt känns bekant, trots att låten kanske är ny för oss. Whoopen har blivit ett tydligt kännetecken, som ofta dyker upp ungefär en minut in i låten.

"Live while we're young" med One Direction och "Ivy" med Frank Ocean är ett par exempel på låtar där fenomenet kan höras. Spotify har sammanställt en lista över de tio mest spelade "millennial whoop"-låtarna bland 18–34-åringar. Den toppas av "Ride" med Twenty One Pilots följt av "Use somebody" med Kings of Leon och "Habits (Stay high)" med Tove Lo.

– Detta är egentligen inget nytt, men det who-whoas på ett speciellt sätt som är ganska komprimerat, plastigt och kan uppfattas som enerverande om man inte är 13 år gammal och har käkat jättemycket socker, sade musikjournalisten Fredrik Strage när han berättade om fenomenet i TV4:s "Nyhetsmorgon" nyligen.