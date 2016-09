Billboard hyllar Zara Larsson

Så beskriver amerikanska Billboard Zara Larssons nya singel "Ain't my fault".

Det var så sent som i onsdags som den 18-åriga svenskan meddelande att den nya singeln snart skulle vara här. Två dagar senare släpptes "Aint' my fault" – och samma kväll uppträdde hon återigen i den amerikanska pratshowen "The tonight show" med Jimmy Fallon.

Zara Larsson har skrivit "Ain't my fault" tillsammans med den brittiska producenten och artisten MNEK, som hon gjorde hitlåten "Never forget you" (2015) med.