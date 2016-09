Shawn Mendes kommer till Sverige

Den kanadensiska popartisten Shawn Mendes, 18, gör succé världen över. I Sverige har han gjort två spelningar redan. Den första, på Debaser strand i februari 2015, sålde ut på en minut. Den andra, på Fryshuset tidigare i år, blev också utsåld.

Nu får de då biljettlösa fansen ett nytt försök.

Den 17 maj nästa år intar Shawn Mendes Globen i Stockholm för en stor arenaspelning med sin turné ”Illuminate world tour”. nöjesbladet möter Stjärnskottet om kaoset i Sverige

Biljetterna släpps den 16 september klockan 10:00 på biljettåterförsäljaren AXS.

Mendes har gjort sig känd med hits som ”Stiches”, ”I know what you did last summer” och ”Treat you better”. Den 23 september släpper artisten sitt andra album ”Illuminate”.