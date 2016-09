Farväl med vemod, värme & discodunk

After Dark startade på en klubb i Stockholm 1976, och återvänder till de första årens nummer. När de mimade till ABBA och Grease, när Lindarw liknade drottning Silvia och Liza Minnelli och Diana Ross.

Det är ett smart collage av nummer. Bland det bästa After Dark gjort är när artister sjunger in nya texter och driver med sig själva, vilket visar att Eva Dahlgren, Malena Ernman, Christer Sjögren, Lill Lindfors och de andra har humor. Måns Zelmerlöw blir PokeMåns i ett dagsfärskt nummer. LÄS OCKSÅ Lindarw skyddar kända älskarna

Sången är det sämsta

En av Christer Lindarws bästa grenar är snabba klädbyten. En av hans sämsta är när han sjunger på riktigt, men han gör det mycket fint i två av kvällens höjdpunkter. I en svensk text till ”Will you still love me tomorrow”, medan det visas bilder av tidigare After Dark-medarbetare som är döda.

Och i en akustisk osminkad version av Melba Moores ”This is it”, en finfin final.

Han pratar varmt om Lasse Flinckman, som hyllas med en bildkavalkad av nummer genom åren, och sjunger en duett med Flinckman på video. LÄS OCKSÅ Lindarw om Flinckman: Han fick en att skratta så mycket

Kul i omklädningsrummet

Gamla godingar flätas snyggt med nyare saker, och de yngre begåvade artisterna gör bland annat ett kul nummer som fotbollsspelare i ett omklädningsrum.

Modernare popikonerna Britney, Beoyncé, Lady Gaga och Katy Perry får plats vid sidan av ”I will survive” och ”This is my life”.

Vemod och värme. Det glittrar och blinkar, discon dunkar och det är 100 procent krogshow.