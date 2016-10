Depeche Mode kommer till Sverige.

Turnén inkluderar sammanlagt 32 städer och första stopp blir Stockholm och Sverige. Det är Depeche Modes första livespelning på tre år.

– Vi är otroligt stolta och glada att ett av världens absolut bästa liveband startar sin nya världsturné i Sverige, säger Kristofer Åkesson, pressansvarig på Live Nation.

Bandet delade med sig av de glada nyheterna på en presskonferens i Milano under tisdagen.

– Vi kommer att åka ut på vägarna och kalla turnén ”The Global Spirit Tour”, säger sångaren Dave Gahan.

Efter konserterna i Europa under sommaren fortsätter turnén i Nord- och Sydamerika.

Släpper nytt album

Depeche Mode släpper också sitt fjortonde studioalbum vid namn ”Spirit” i början av nästa år.

– Vi jobbar fortfarande på albumet och vi tror att det kommer bli lika bra, eller ännu bättre, än vårt förra. Vi hoppas att ni kommer att gilla det, vi är väldigt stolta över det, säger keyboardisten Andrew Fletcher.

Albumet är inspelat i USA.

– Vi har jobbat tillsammans i Santa Barbara och New York. Det är alltid spännande i studion, vi har jobbat med ett helt nytt team och saker har fallit på plats snabbt, säger Dave Gahan.

Biljetterna till turnépremiären släpps måndagen den 17 oktober klockan 10.00.

Sålt över 100 miljoner skivor

Depeche Mode består av Dave Gahan, Martin Gore och Andrew Fletcher och bildades i Basildon utanför London 1980. Sedan dess har gruppen sålt över 100 miljoner album och haft megahits som ”Just can't get enough”, ”Enjoy the silence” och ”Personal Jesus”.

Och än har de har inga planer på att lägga ner.

– Vi är alive and kicking och gör fortfarande musik som vi är väldigt stolta över och vill framföra. Vi tror fortfarande att musik är ett av få sätt att föra människor samman, säger Dave Gahan.

Bandet räknas som ett av världens mest betydelsefulla inom synt- och popgenren.

Senast Depeche Mode var i Sverige var i samband med ”Delta machine tour” vintern 2013. Då gav Nöjesbladets recensent Håkan Steen spelningen fyra plus. Turnén nådde både Stockholm, Göteborg och Malmö.