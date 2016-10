Max Martin tjänar mest i Artistsverige

Max Martin toppar listan över de i Artistsverige som tjänade mest pengar under 2015.

Inte så konstigt kanske med tanke på att den svenske musikproducenten och låtskrivaren under året låg bakom hits som Taylor Swifts ”Bad blood”, Ellie Gouldings ”Love me like you do” och The Weeknds ”I can't feel my face”.

De bidrag till att Max Martins båda bolag gjorde sammanlagt nästan 149 miljoner kronor i vinst, visar siffror från Upplysningscentralen som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

Bakom flera världshits

Max Martins låtskrivar- och producentpartner Johan ”Shellback” Schuster hamnar på listans andra plats med en vinst i sina bolag på drygt 88 miljoner kronor. Under 2015 var Shellback också inblandad i Taylor Swifts ”Bad blood” men även låtar som Maroon 5:s ”This summer's gonna hurt like a motherfucker” och Carly Rae Jepsens ”Run away with me”.

Först på tredje plats kommer någon som själv frontar sin musik. Enligt nyhetsbyrån Sirens genomgång gjorde Aviciis bolag en vinst på totalt nästan 79 miljoner kronor.

Hellström tappade

Bäst betalda kvinna är Tove Lo som tar sig in på listans sjätteplats. Hennes bolag Queen of the Clouds gjorde under 2015 en vinst på nästan 38 miljoner kronor.

Håkan Hellströms bolag tycks däremot inte ha haft något kanonår 2015. Året innan hamnade han på nionde plats, med över 29 miljoner kronor, men i år gjorde hans bolag bara en vinst på 900 000. Det gör att Hellström helt hamnar utanför topp 100-listan.

