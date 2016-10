Phil Collins ger sig ut på turné

Phil Collins, som 2011 meddelade att han ville ta en paus från musiken, kommer att uppträda under fem konserter på Royal Albert Hall i juni nästa år innan han fortsätter till Köln och Paris. Spelningarna är en del av turnén "Not Dead Yet: Live".

Tackar barnen

Enligt 65-åringen har fansen hans barn att tacka för återvändandet. "De sa till mig att det var dags att ge mig ut och spela igen", sade Collins i en intervju med Reuters under måndagen. LÄS OCKSÅ Collins: ”Missbruket höll på att ta mitt liv”

Phil Collins har en lång solokarriär bakom sig med flera Grammys, Brit Awards och Oscarsnomineringar i bagaget. Hans senaste album "Going back" släpptes 2010. LÄS OCKSÅ PLUS Stjärnan köpte en hel stad