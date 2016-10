”Vi har alltid existerat vid sidan av mainstreamscenen”

Namn: Depeche Mode

Från: Basildon, England

Bildades: 1980

Fem låtar: ”Stripped”, ”Never let me down again”, ”Enjoy the silence”, ”Personal Jesus”,

Album: ”Speak & spell” (1981), ”A broken frame” (1982), ”Construction time again” (1983), ”Some great reward” (1984), ”Black celebration” (1986), ”Music for the masses” (1987), ”Violator” (1990), ”Songs of faith and devotion” (1993), ”Ultra” (1997), ”Exciter” (2001), ”Playing the angel” (2005), ”Sounds of the universe” (2009), ”Delta machine” (2013).

Medlemmar: Dave Gahan (sång), Martin Gore (klaviatur och gitarr), Andy Fletcher (den tredje killen).

Tidigare medlemmar: Vince Clarke (1980–1981), Alan Wilder (1982-1995)

Aktuella: Med nya skivan ”Spirit” som släpps till våren och turnén ”Global spirit tour” som har premiär i Stockholm 5 maj.

Depeche Mode om...

... bandmedlemmarnas bästa sidor

– Vi har känt varandra sedan vi var elva år. Det är tryggt. Ofta vet jag vad han tänker innan han hinner säga något. (Martin Gore om Andy Fletcher)

– Vi sover i samma säng, till exempel.(Andy Fletcher om Martin Gore)

... bandmedlemmarnas sämsta sidor

– Vi är som bröder. Och du vet hur det med bröder och systrar. Man står inte med varandra hela tiden. (Andy Fletcher)

... turnélivet

– Jag brukar fråga mina barn — ser det här löjligt ut? Min äldsta son är 29 år och jag uppmanar honom verkligen att säga när det är dags för pappa att sluta. Men jag såg Rolling Stones på Hyde Park nyligen. De var fantastiska. Mick Jagger studsade runt som vanligt. Han är över 70 bast, vilket är en skräckinjagande ålder för mig. Jag är över 50 och det börjar redan kännas lite märkligt på scen. (Dave Gahan)

... deras sämsta skiva

– Vår andra skiva, ”A broken frame”, har en perfekt titel. Den känns helt enkelt inte komplett. Vårt första album var i stort sett ett verk av Vince Clarke. Martin skrev det mesta på ”A broken frame”. Men när Alan Wilder kom in på tredje skivan blev vi ett riktigt band. (Dave Gahan)