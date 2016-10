Cher ska uppträda i Las Vegas

Cher inleder med tre veckor I Las Vegas i februari innan showen flyttar till Maryland i mars och återvänder sedan till Las Vegas i maj.

Hon förklarar att turnén, som döpts till "Classic Cher", ska sammanfatta hela hennes karriär:

Man försöker ta det viktigaste från varje decennium och destillera det till en berättelse om sig själv, och man gör det med filmklipp, musik, rörelser och kläder och försöker göra det så underhållande man kan, säger hon.

Cher har haft hits som "Believe" och "If I could turn back time". Hon släppte sin senaste skiva "Closer to the truth" 2013.