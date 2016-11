Emeli Sandé om sitt nya album – efter tuffa skilsmässan

Nu är det fyra år sedan hon sjöng på OS-invigningen i London, gifte sig med sin ungdomskärlek och släppte succéalbumet ”Our version of events”. Mycket har hänt för skotska artisten Emeli Sandé, 29. Äktenskapet sprack redan efter ett år, men skivan sålde i 4,5 miljoner exemplar och låg två år på brittiska försäljningslistans topp. Skrivandet på uppföljaren ”Long live the angels” funkade som Emeli Sandés terapi under den svåra tiden efter separationen.

Tog tid på sig

– Det var renande. Jag skulle inte säga att skilsmässan ligger bakom alla låtar. Det är ett par låtar på skivan där jag tar upp den. Det var väldigt svårt, en väldigt ny upplevelse för mig, säger Emeli Sandé.

Mitt i succén avbröt Emeli för att sakta ner och börja på en andra fullängdare. Skivbolaget lät henne ta tiden hon behövde att göra det uppriktiga album hon såg framför sig.

– Med ett par av de första låtarna satte jag verkligen ribban för vad jag ville göra. Så sen var det bara att försöka få resten att matcha den nivån av ärlighet och öppenhet, säger Emeli.

Är ”superintrovert”

Egentligen trivs hon bäst hemma i sin källare i London, vid pianot.

– Ja. Jag känner bara instinktivt att jag tycker om att vara ensam, med musik. Men när jag känner att jag har något viktigt att säga, då är jag den största extroverten du någonsin träffat.

Så antingen källaren eller sjunga på OS-arena?

– Ja, exakt.

I oktober spelade hon de nya låtarna på Nalen i Stockholm. Biljetterna sålde slut samma dag de släpptes, fast Emeli bara hade ett par av första skivans låtar på repertoaren. De nya låtarna hittade fansens hjärtan fort.

– Vanligtvis när man introducerar en ny låt tar det ett tag. Man får inte mycket reaktion från publiken. Men den här gången såg man folk som sjöng med vid typ andra refrängen. Vilket är ganska ovanligt för ny musik, säger Emeli Sandé.

Hemlighetsfull om ny kärlek

Efter att ha hittat sin formel – gå till studion varje dag och hänga med producenten Naughty Boy – tror hon att glappet till album nummer tre inte kommer vara så stort. Emeli Sandé försöker leva ett så normalt liv som möjligt, bli kär och sluta vara kär.

Träffar du någon just nu?

– Nej. Eller typ… jag vet inte. Jag vill helst inte säga.

Fotnot: Emeli Sandés album ”Long live the angels” släpps i dag, 11 novbermber.