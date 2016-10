Norlin gör ny musik som Säkert

Annika Norlin ger ut en ny skiva under sitt artistnamn Säkert nästa år. Arbetet med plattan pågår just nu i Hansastudion i Berlin.

Artisten har lagt ut en bild på sig själv på Facebook med texten: "Äsch inget särskilt bara jag som sitter i klassiska Hansa och mixar nya Säkert-skivan med mixgeniet Michael Ilbert" med tillägget: "Kommer 2017". LÄS OCKSÅ Annika Norlin: ’Jag självhatar hela nätterna’

Under sin karriär har Annika Norlin växlat mellan artistnamnen Hello Saferide och Säkert. Det sistnämnda var från början vikt för svenskspråkig musik. Men 2011 kom albumet "Säkert på engelska", med engelska versioner av tidigare utgivna låtar på svenska. LÄS OCKSÅ ”Jag kommer säkert få all möjlig skit”