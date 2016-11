Kvinnliga artisterna som tjänar mest i år

Taylor Swift har det senaste året dragit in runt motsvarande 1,5 miljarder kronor.

Taylor Swift har sålt motsvarande tre miljoner album senaste året och hon spottar ur sig den ena hitlåten efter den andra.

Men det är inte där hon drar in de stora pengarna. Det är istället på scen som miljonerna rullar in i expressfart. Hennes turné ”1989” slog alla tiders rekord i USA och drog bara där in runt 1,8 miljarder kronor brutto.

Dessutom har hon en rad lukrativa reklamkontrakt.

Advokaten: Lockar de flesta

Lite fnurra på kärlekstråden, som resulterade i uppbrottet från dj:n Calvin Harris i våras och sommar-romansen med skådespelaren Tom Hiddleston, verkar inte ha påverkat inkomsterna negativt.

– Taylor Swift har byggt upp en fan-bas under flera års tid och lyckas locka både en yngre och äldre publik – och alla däremellan, säger advokaten Lori Landew på firman Fox Rothschild, som är expert på underhållningsbranschen, till Forbes.

– Det gör henne till ett säkert kort både för konsertarrangörer och företag som vill bli förknippade med hennes varumärke och hennes följare.

I bildspelet hittar du hela Forbes topp-10-lista för 2016. Alla belopp är omräknade från dollar till kronor enligt kursen 1 dollar = 9 kronor.

