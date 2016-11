USA-musikern Leon Russell är död

Det var på Leon Russells officiella hemsida som hans fru gick ut med den tragiska nyheten om att artisten gått bort.

Enligt meddelandet ska musikern dött i sömnen i sitt hem i Nashville i Tennessee. Russell hade en rad hälsoproblem och drabbades i juli 2016 av en hjärtattack.

Leon Russell kom att bli en av 70-talets mest dynamiska artister och låtskrivare. Detta efter att en längre tid hållit sig i bakgrunden på flera populära hitar.

Musikern har bland annat spelat in låtar med band som The Byrds, Paul Revere & The Raiders och Gary Lewis & The Playboys. Russell spelade även med George Harrisons under stödkonserten ”Concert for Bangladesh” 1971.

Flera stora artister som Ray Charles, Willie Nelson, Donna Summer och Simply Red har alla tolkat Leon Russells låt ”A song for you”.

2011 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame.

Leon Russell blev 74 år.