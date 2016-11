Aerosmith gör sista spelningen i Sverige

Aerosmith bildades i Boston 1970. Nu börjar det legendariska rockbandet tänka på refrängen.

Gruppen gör sin sista Sverigespelning någonsin på Sweden Rock den 8 juni nästa år, berättar de i ett pressmeddelande.

– Det är tre år sedan vi turnerade i Europa senast och hela bandet längtar verkligen efter att komma tillbaka. På vår senaste turné, i Sydamerika, var bandet i toppform och jag ser ingen anledning att slå av på takten nu, säger Joe Perry, gitarrist.

”Bandet är fantastiskt”

Spelningen är en del av den europeiska avskedsturnén ”Aero-Vederci Baby!”.

– Bandet är fantastiskt just nu och vi kommer till Europa för att göra det vi gör bäst och låta musiken sköta snacket, säger Steven Tyler, sångare.

Sweden Rock Festival arrangeras i Sölvesborg den 7-10 juni.

Aerosmith har haft hits som "I don't want to miss a thing", "Dream on" och "Walk this way". De har sålt 150 miljoner album världen över.