Världsklass av Körberg & Skifs

Tisdagen den 22 augusti 1966 var det final i Sveriges Radios popbandstävling. Direktsändning från Solliden, Skansen. Björn Skifs och hans Slam Creepers vann och dagen efter var det nyhetsartikel i Aftonbladet. Tommy Körberg och hans Maniacs kom tvåa.

Därav revanschen.

Kul kuriosa att de två osannolikt begåvade naturliga rösterna och mångsidiga artisterna möttes just då. Men de här konserterna är ingen tävling utan en anledning för båda att få sjunga gamla favoriter till ett fantastiskt band med tio musiker och tre körsångare. Och att berätta minnen från de åren.

Inga trötta covers

Det är mycket underhållande mellansnack och det klickar uppenbarligen mellan de två som har fnissigt kul. Samtidigt som sångerna görs på allvar. Det är bra på riktigt, inga trötta covers.

I synnerhet när de sjunger ihop som i en finfin ”You´ve lost that lovin” och Sam & Dave-soul. De gör ett väldigt bra Beatles-medley med känsligt valda låtar, och när de gör Beach Boys blir det en magisk version av ”In my room” med mäktig stämsång.

Tommy Körberg släpper loss rejält i Jackie Wilsons ”(Your love keeps lifting me) higher and higher” och det svänger läckert om ”How sweet it is (to be loved by you)” som Marvin Gaye gjorde först.

Publiken är vinnare

Soul, eleganta evergreens som ”Summer wind”, men mest pop. Animals. Kinks. Zombies. Många smarta val, men vi har alla olika favoriter. ”White room” av Cream är inte en av mina. Inte heller gitarrsolon.

När de sjunger The Turtles ”Happy together” är det lätt att se att de två är ett perfekt radarpar på scen. Både när de pratar och sjunger. ”The Young Rascals ”Good lovin” får alla att dansa.

Vem som vinner när Björn Skifs och Tommy Körberg åter ställer sig på Sollidens scen?

Vi i publiken.

