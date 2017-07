Hellströms oväntade gäst – Leila K: ”Historiskt”











1 / 6

Håkan Hellström gjorde på lördagen sin andra och sista spelning på ett utsålt Ullevi.

Då drog artisten till med en skrällgäst – i 90-talspopdrottningen Leila K.

– Det var en historisk upplevelse. Genialiskt tänkt av Håkan, faktiskt, säger Natasha Azarmi, Nöjesbladets musikrecensent.

På lördagen drog Håkan Hellström ner ridån för sin turné ”Rullande åska”.

Han gästades av First Aid Kit , Eva Dahlgren , Amanda Jensen , sin egen mamma, Christina Hellström, och en oväntad skrällgäst – i Leila K .

Plötsligt förenades hon med Håkan Hellström på scenen i ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, där hon rappade ett parti ur låten. Hon kom även ut på scenen under ”Din tid kommer”.

– Det var verkligen en skräll, säger Nöjesbladets musikrecensent Natasha Azarmi .

”Historisk upplevelse”

– Det var en historisk upplevelse att se Håkan och Leila K på samma scen. Det var ett oväntat, men väldigt fint val, att ge henne strålkastarljuset efter så lång tid.

Leila K var Europas bäst säljande kvinnliga artist 1993. Hon rönte stora framgångar under 1990-talet med succéer som ”Got to Get”, ”Rock the Nation” och ”Electric”. Hon valdes in i Swedish Music Hall of Fame 2016.

Men i slutet av 1990-talet började hon försvinna från rampljuset. Hennes liv kan även liknas vid en klassisk rocksaga – 2014 dömdes artisten till fyra månaders fängelse .

”Genialiskt tänkt”

Hon gjorde comeback tillsammans med Rob ’n’ Raz 2015 på prisutdelningen av Denniz Pop Awards i Stockholm. Konserten var hennes första framträdande sedan 2011.

– Det var riktiga jubel i publiken när hon gick ut på scen. Jag tror att folk var väldigt stumma, men det hindrade ingen från att skrika för full hals. Folk verkade riktigt chockade och jag tror att de fortfarande är förbluffade. Det har gått så pass lång tid att folk inte trodde att de skulle uppleva det här igen, säger Natasha Azarmi och fortsätter:

– Man vet väl aldrig riktigt vad man ska förvänta sig av Håkan, vilka ess han har i rockärmen. Riktigt genialiskt tänkt av Håkan, faktiskt!

LÄS OCKSÅ Så bra var Håkan Hellströms sista spelning på Ullevi

LÄS OCKSÅ Flygbolaget ställde in – Isabell och Linnéa missar Håkans sista konsert

LÄS OCKSÅ ZOOM: Hitta dig själv i publiken på Håkans sista Ullevi-spelning