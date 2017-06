Sweden Rock 2017 – alla artister och tider

Dags för alla rockrävar att dra till Norje utanför Sölvesborg i Blekinge igen!

Den 7–10 juni är det dags för årets upplaga av Sweden Rock – den 26:e i ordningen.

En av höjdpunkterna är veteranerna i Aerosmith som gör sin sista spelning i Sverige. Efter 47 år väljer de att lägga ned bandet.

Onsdag 7 juni

15:30-16:15 EMMA VARG – Sound Stage

16:15-17:15 A TRIBUTE TO LED ZEPPELIN – Sweden Stage

17:30-18:15 ART NATION – 4Sound Stage

17:30-18:15 LOST SOCIETY – Rockklassiker Stage

18:30-19:30 BLACK INGVARS – Sweden Stage

19:45-20:45 GRAND MAGUS – 4Sound Stage

19:45-20:45 HEAVY TIGER – Rockklassiker Stage

21:00-22:15 HELIX – Sweden Stage

22:30-23:30 GRAVE DIGGER – 4Sound Stage

22:30-23:30 MYRKUR – Rockklassiker Stage

23:40-01:15 BLACK STAR RIDERS – Sweden Stage

Torsdag 8 juni

11:30-12:15 STACIE COLLINS – Sound Stage

12:00-13:00 GREAT KING RAT – Rock Stage

12:15-13:15 PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS – Sweden Stage

12:30-13:10 SKELETON BIRTH – Rockklassiker Stage

13:15-14:15 APOCALYPTICA – Festival Stage

13:15-14:15 NIFELHEIM – 4Sound Stage

13:50-14:30 DEAD SLEEP – Rockklassiker Stage

14:30-15:45 ICED EARTH – Rock Stage

14:30-15:45 HARDLINE – Sweden Stage

15:10-15:50 LEADING LIGHT – Rockklassiker Stage

16:00-17:15 DORO PESCH'S WARLOCK – Festival Stage

16:00-17:00 THE HAUNTED – 4Sound Stage

16:50-17:30 SVARTANATT – Rockklassiker Stage

17:30-18:45 IAN HUNTER & THE RANT BAND – Rock Stage

17:30-18:45 COHEED AND CAMBRIA – Sweden Stage

18:10-18:50 NOCEAN – Rockklassiker Stage

19:00-20:30 ALTER BRIDGE – Festival Stage

19:00-20:00 FATES WARNING – 4Sound Stage

19:30-20:10 VA ROCKS – Rockklassiker Stage

20:45-22:00 STEEL PANTHER – Rock Stage

20:45-22:00 PRIMUS – Sweden Stage

21:00-22:00 VEONITY – Rockklassiker Stage

22:15-00:00 AEROSMITH – Festival Stage

22:15-23:30 WINTERSUN – 4Sound Stage

23:15-00:15 KNOGJÄRN – Rockklassiker Stage

00:05-01:40 EDGUY – Rock Stage

Fredag 9 juni

11:30-12:15 THE UNGUIDED – 4Sound Stage

12:00-13:00 PRIMAL FEAR – Rock Stage

12:00-13:00 WISHBONE ASH – Sweden Stage

13:15-14:15 MUSTASCH – Festival Stage

13:15-14:15 PICTURE – 4Sound Stage

13:30-14:30 ROCKKLASSIKER ALLSTARS – Rockklassiker Stage

14:30-15:45 KIX – Rock Stage

14:30-15:45 KING'S X – Sweden Stage

16:00-17:15 GOTTHARD – Festival Stage

16:00-17:00 THE DEAD DAISIES – 4Sound Stage

16:30-17:30 BOB WAYNE & THE OUTLAW CARNIES – Rockklassiker Stage

17:30-18:45 CLUTCH – Rock Stage

17:30-18:45 METAL CHURCH – Sweden Stage

19:00-20:15 LITTLE STEVEN & THE DISCIPLES OF SOUL – Festival Stage

19:00-20:00 LUCIFER'S FRIEND – 4Sound Stage

19:45-20:45 THE BRANDOS – Rockklassiker Stage

20:30-22:00 RATT – Rock Stage

20:30-22:00 MINISTRY – Sweden Stage

22:15-00:00 SCORPIONS – Festival Stage

22:15-23:15 VOIVOD – 4Sound Stage

23:15-00:15 THYRFING – Rockklassiker Stage

00:05-01:40 RUNNING WILD – Rock Stage

Lördag 10 juni

11:30-12:15 SUPRALUNAR – 4Sound Stage

12:00-13:00 AMORPHIS – Rock Stage

12:00-13:00 ELECTRIC BOYS – Sweden Stage

13:15-14:15 THUNDER – Festival Stage

13:15-14:15 CORRODED – 4Sound Stage

13:30-14:30 MOTVIND – Rockklassiker Stage

14:30-15:45 CANDLEMASS – Rock Stage

14:30-15:45 SATOR – Sweden Stage

16:00-17:15 SWEDEN ROCK SYMPHONY ORCHESTRA– Festival Stage

16:00-17:00 MERCILESS – 4Sound Stage

16:30-17:30 LIONHEART – Rockklassiker Stage

17:30-18:45 DARE – Rock Stage

17:30-18:45 RHAPSODY – Sweden Stage

18:00-19:00 SM I LUFTGITARR – Rockklassiker Stage

19:00-20:30 RIVAL SONS – Festival Stage

19:00-20:15 CARCASS – 4Sound Stage

19:45-20:45 ARTCH – Rockklassiker Stage

20:45-22:15 SAXON – Rock Stage

20:45-22:15 VENOM – Sweden Stage

22:15-23:15 TREAT – 4Sound Stage

22:30-00:15 IN FLAMES – Festival Stage

23:15-00:15 ROB TOGNONI – Rockklassiker Stage



