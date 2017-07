Björn Ulvaeus tillbaka på bänken där Abba blev till

För över 51 år sedan möttes Björn och Benny på en bänk i Linköping. Därefter bildades Abba.

Förra året invigdes en ny bänk i deras ära och i dag provsatt Björn Ulvaeus för första gången.

– Det blir så verkligt på något sätt när man faktiskt är på plats, säger han.











Det är 51 år sedan Björn Ulvaeus och Benny Andersson träffades för första gången på en bänk i Linköping . Den 5 juni 1966 var datumet, och deras band Hootenanny Singers och Hep Stars var ute på turné. Efter festande inne på dåvarande Rally Hotell fortsatte artisterna att spela gitarr tillsammans på en bänk i Slottsparken. Resten är historia, som man brukar säga.

Förra året, på femtioårsjubileumet, invigdes ett minnesmärke som är en nykonstruktion av bänken. Nu är Björn Ulvaeus för första gången där för att provsitta.

– Det jag slås över när jag kom hit är det fysiska konkreta i att det faktiskt var i den här parken vi satt och lirade tillsammans för första gången för över 51 år sedan. Det blir så verkligt på något sätt när man faktiskt är på plats, säger han till Nöjesbladet.

Och lång tid har passerat. Tillsammans har de två skapat nya minnen, och det första mötet är inte lika färskt i huvudet längre.

– Du vet, det har gått så många år så jag har en bild av det, men om den bilden är sann eller inte, det törs jag inte säga, förklarar han.

”Man kan ringa roomservice”

Efter sitt bänk-besök ska Björn Ulvaeus ta sig vidare mot sin hemstad för att inspektera sin nya lägenhet. Det var i slutet av januari som hans bolag köpte gästhamnen i Västervik och storsatsade 200 miljoner kronor på projektet.

– Det här Slottsholmen kommer ju att bli, eller är, ett landmärke redan. Och marinan kommer att bli den bästa marinan på ostkusten, säger jag, som är båtmänniska själv, säger han.

Projektet innefattar en restaurang, nöjesytor och en marina.

– Jag räknar med att försöka göra det till ett slags litet nöjescentrum i trakten också, säger han.

Dessutom innehåller den nya byggnaden 38 lägenheter som är till salu, där han själv har den ena.

– Och det bekymmerslösa boendet. Jag har gjort det precis som jag själv vill ha det. Att man kan ringa på roomservice om man vill och man kan få det städat om man vill. Man kan ha båten nedanför balkongen, säger han.

Nybliven farfar

Men hans projekt innebär inte enbart besök i Västervik. Han reser dessutom till London för arbete både med den nya ”Mamma Mia: Here we go again”-filmen med premiär 2018, och med krogshowen ”Mamma Mia, the party” som drar igång 2019. Han har minst sagt många projekt på gång.

– Ja för sjutton, det bara verkar som att jag gör så himla mycket men jag delegerar också vet du, säger han.

Lite ledigt får han ändå som ganska nybliven farfar.

– Jag är ju morfar fem gånger tidigare, och nu farfar, så sex barnbarn. Det är härligt. Vi ska åka på semester tillsammans, alla barnen och alla barnbarnen, och då blir vi 16 personer nu. Då bär det av till Sri Lanka i jul, säger han.

