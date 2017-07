”Despacito” kan rädda Puerto Rico från ekonomisk kris

Turister vallfärdar nu till landet: ”Puerto Rico är den stora hjälten i den här sången”





För två månader sedan annonserade guvenören i Puerto Rico att landet var i en ekonomisk krissituation, men nu kan en oväntad räddare ha kommit till deras nöd.

Dunderlåten Despacito har nämligen ökat landets turistintresse med 45 procent sedan den blev en internationell världshit.

Ingen har väl missat superhiten ”Desparacito” som senaste tiden har slagit världen med häpnad? Nu kan den låten bli mer än bara en storsäljare, den kan även rädda ett mindre land. För en tid sedan annonserade landet att det gått i konkurs, och nu hoppas man kunna rädda upp lite av den ekonomiska katastrof man hamnat i.

Efter att låten blev en stor internationell succé så har intresset för att resa till Puerto Rico ökat med 45 procent rapporterar Un nuevo dia, allt tack vare att man nämner landets namn i sångraden ”This is how we do it down i Puerto Rico” och att stora delar av videon är filmad på olika vackra platser i landet.

Anordnar guidade turer till inspelningsplatsen

Nu strömmar turister till landet för att se var superstjärnorna Luis Fonsi och Daddy Yankee är födda. Och enligt lokala medier har driftiga guider redan börjat arrangera guidade turer till de platser där musikvideon är inspelad, bland annat till platserna Club La Factoría i Old San Juan och La Perla sector.

När Luis Fonsi fick reda på den positiva nyheten så ”Vilken glädje det är att läsa det här i internationella medier. Puerto Rico är den stora hjälten i den här sången och videon”. Han tackade även Yankee, Zuleyka Rivera och videons regissör Carlos Perez.

Sången har i skrivande stund startats omkring 2,5 miljarder gånger på Youtube.