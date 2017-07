Tony Irvings kritik mot sexdansen: ”Ålar sig på dansgolvet”











MALUNG. På Dansbandsveckan i Malung har nästan 50 000 människor samlats för att dansa.

Eller är det verkligen det folk gör?

Enligt Tony Irving har det gått överstyr och många har inte längre några spärrar.

– När dansen blir sexuell har du glömt att du har ett privat sovrum där du kan åka hem och göra det där, säger han.

Den professionelle dansaren och tv-profilen Tony Irving har befunnit sig på Dansbandsveckan i Malung sedan starten i söndags. Under både för- och eftermiddagar har han dansskola tillsammans med ”Let’s dance”-kollegan Cecilia Ehrling . ”The way you make me feel” med Michael Jackson strömmar ur högtalarna, och eleverna rör sig osäkert i sidled i takt med musiken. Kurserna lockar omkring 150 nybörjare per dag.

– Ni är alla lite buggskadade, skämtar Tony Irving med sina elever under lektionen.

Hans elever må vara buggskadade, men det kan vara betydligt värre. Det berättar Tony under sin lunchrast mellan klasserna.

– Några av de nya danstrenderna ser lite märkligt ut. Jag tycker folk ser ut som om de ålar sig på dansgolvet, säger han.

Där slänger folk kondomerna

Dansbandsveckan i Malung lockar årligen mellan 40 000 och 50 000 besökare, och som alla andra år har de flesta kommit för dansens, musikens och stämningens skull. Något fylleslag är det inte inne i parken. Men med mycket folk på samma plats blir det lätt närgånget. Kanske lite väl ibland, och framförallt på dansgolven, enligt Tony Irving.

– Tänk om jag hade träffat dig på gatan i min hemstad Norrtälje, och sagt, ”hej, hur mår du?”, till en absolut främling, sen hoppar du isär mina lår, klämmer din kropp fast vid min kropp, går nära in i min hals och blundar så att du luktar på min gamla svett och klistrar dig fast som ett frimärke, som ett total främling på gatan – folk hade spärrat in dig, säger han.

Lite för lite ordentlig dans och lite för mycket ”The way you make me feel”, helt enkelt. Han pekar ut skogen bredvid dansbana nummer fyra där folk slänger sina kondomer.

– Det är allmänt känt, vet ni inte det?, säger han.

Tack Irving, nu vet vi. Och att han har fått nog av den nya sortens ål-dans är det inga tvivel om.

– Jag säger så här, dans kan vara passionerad, den kan vara sensuell, men den ska aldrig vara sexuell. När dansen blir sexuell har du glömt att du har ett privat sovrum där du kan åka hem och göra det där. Vi behöver inte se det, säger han.

