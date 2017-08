Countrystjärna död – blev 81 år











Glen Campbell, amerikansk countrysångare, har gått bort, rapporterar Rolling Stone .

Bland hans största framgångar finns låtar som ”Rhinestone Cowboy”, ”Gentle on My Mind” och ”Everyday Housewife”.

Glen Campbell blev 81 år gammal.

Glen Campbell , amerikansk countrysångare, gitarrist och skådespelare, har dött.

Han gick bort på tisdagen, bekräftar en representant för Campbells skivbolag Universal Music Group, för Rolling Stone .

Glen Campbells karriär spann över sex decennier och inkluderade bland annat över 45 miljoner sålda skivor. Hans mest framgångsrika år var 1968, då han till och med sålde fler skivor än Beatles.

”Det är med de tyngsta av hjärtan vi meddelar att vår älskade make, far, farfar och legendariske sångare och gitarrist Glen Travis Campbell har gått bort vid 81 års ålder, till följd av en lång och modig kamp mot Alzheimers sjukdom”, skriver familjen i ett uttalande.

Glen Campbell föddes 1936 i Billstown, Arkansas. Han började spela gitarr som ung och fastnade bland annat för jazzgitarristen Django Reinhardt. Vid 14 års ålder hoppade han av skolan och flyttade till en musicerande farbror i Wyoming. De turnerade runt mellan landsbygdens olika barer.

Glen Campbell flyttade därefter till Los Angeles. Han började sin karriär som studiomusiker åt artister som The Monkees, Elvis Presley, Frank Sinatra och Merle Haggard.

Bara under 1962 medverkade han med sin gitarr på över 586 låtar, bland annat The Byrds ”Mr. Tambourine Man”, Elvis Presleys ”Viva Las Vegas”, Merle Haggards ”Mama Tried” och The Righteous Brothers ”You've Lost That Lovin' Feeling”.

Bland hans största framgångar finns låtar som ”Rhinestone cowboy”, ”Gentle on my mind” och ”Everyday housewife”.

Glen Campbell diagnostiserades med Alzheimers sjukdom för sex år sedan. I april tidigare i år rapporterade People att sjukdomsförloppet hade nått sista fasen.

Den 9 juni släppte han sitt sista album, med titeln ”Adiós”.

Enligt hustrun Kim Campbell var inspelningen av albumet inte helt smärtfri.

”Glens förmåga att spela, sjunga och komma ihåg låtar försämrades hastigt efter hans diagnos 2011. Plötsligt kändes det bråttom att få in honom i studion en sista gång för att fånga magin som fanns kvar. Det var nu eller aldrig. Det fanns stunder då Glen knappt kunde minnas orden han sjöng, skriver hon i en text som följer med albumet.

Medverkar på skivan gör även Willie Nelson och Vince Gill . Parets barn, Ashley , Shannon och Cal , ger även pappan uppbackning på sång.

Texten uppdateras.

LÄS OCKSÅ Countrystjärnan släpper sitt sista album – efter trista sjukdomsbeskedet